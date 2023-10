A touto svou zálibou „nakazila“ i další – mimo jiné také Karla Picmause, který figuruje v prestižní stovce osobností československého létání v letech 1918 až 2018. „V roce 1948, to mi bylo pět let, byl v Třebíči velký letecký den. A s Bückerem C-106 tam přiletěla také Marie Kopečková, která předváděla akrobacii. To ona mě inspirovala k létání. Tenkrát jsem si řekl, že taky budu pilotem, protože to musí být nádhera,“ vzpomíná tento třebíčský letec, který bydlel jen nedaleko od Kopečků a jehož maminka se Marií Kopečkovou velmi dobře znala.

Marie Kopečková maturovala v roce 1942 na Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa v Třebíči. „Aby se k letectví dostala co nejblíže, využila hned první příležitosti a po skončení druhé světové války si našla práci u Zemského aeroklubu v Brně. Již v roce 1946 začala létat na větroních, později přešla na motorová letadla a už v roce 1947 složila pilotní zkoušky,“ popisuje její cestu k letectví Bašta.

Pilotovala tak dobře a natolik odvážně, že se brzo dostala mezi letecké akrobaty. „Díky tomu byla dost slavná a známá. Kopečkovi bydleli naproti hlavní poště, jak je teď cukrárna u Cahů. A my bydleli kousek od nich, jak je nyní městská policie. Když jsem byl kluk, byl to můj rajon. A protože moje maminka byly s Marií Kopečkovou zhruba stejně staré a znaly se, vždycky jsem mamince říkal: ‚Mami, prosím tě, pojď za tou paní Kopečkovou, já bych jí chtěl říct, aby mě svezla v letadle.‘ Pořád jsem tlačil na to, abychom šli za ní a aby mě svezla v letadle. Nikdy jsme tam tedy nedošli, v letadle mě nesvezla, ale v hlavě jsem to létání díky ní měl,“ usmívá se Picmaus.

Slavný messerschmitt si dlouho neužila

V roce 1949 nastoupila Kopečková k leteckému oddílu Sboru národní bezpečnosti. „Dokonce tam létala s Messerschmittem Bf 109. Jako jediná žena u nás v republice,“ dodává Picmaus.

Velká stíhačka jí nedělala problém, ale příliš dlouho si jí neužila. „Její další leteckou kariéru přerušilo náhlé propuštění v roce 1950. Důvodem byla politická nespolehlivost. Stalo se tak následkem prověrek, které po únoru 1948 postihly většinu letců,“ vysvětluje Bašta.

Důvodem mohla být dřívější angažovanost jejího otce, který se před převratem projevoval způsobem, jenž se asi komunistům moc nelíbil. „Každé ráno vyvěšoval do vitríny u nich v domě noviny, tuším, že to bylo Svobodné slovo. Myslím, že u nich byl i sekretariát národních socialistů. A když to vyvěsil, zavřel vitrínu a jak chodili lidi, bavil se s nimi,“ přidává další vzpomínku ze svého dětství Karel Picmaus.

Kousek, který bere dech. Pilot Šonka jako první podletěl rekordní visutý most

Po svém nuceném odchodu od letectva si Marie Kopečková našla práci v brněnské Mototechně. „Toužila ale dále létat. Když po čase zjistila, že jí nebude povoleno ani sportovní létání, rozhodla se emigrovat. Útěk se jí podařil 3. srpna 1951,“ říká Bašta.

Dostala se tak do Rakouska a posléze do Kanady, kde se vdala za českého emigranta. Ironií osudu ale je, že už nikdy poté do kokpitu nesedla. „A bohužel neskončila dobře. V roce 1985 jela na dovolenou na Floridu a utopila se. Na Starém hřbitově v Třebíči mají Kopečkovi hrob a je tam i zmínka o ní. Občas tam chodím a vzpomínám,“ uzavírá Karel Picmaus své vyprávění o ženě, která ho přivedla k pilotáži a díky níž se i on proslavil coby letec.

Věčný úsměv třebíčské krásky, která dokázala zkrotit Messerschmitt a jejíž akrobatické umění obdivovaly tisíce lidí, tedy navždy vyhasl v daleké cizině. Stalo se tak 6. ledna 1985.