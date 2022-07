Rostislav Vítek denně trénuje. Například v bazénu za Lužánkami. A to do jeho zavření kvůli rekonstrukci. Připravuje se tak na náročné závody v maratónském plavání. „Trénink na závod vypadá tak, že sbírám kilometry v bazénu. Potom se otužuji na přehradě, kde je studená voda a je potřeba tam strávit co nejvíce času,“ říká Vítek.

Odjakživa rád zdolával výzvy a jednu velkou plánuje na tuto sobotu. Pokusí se totiž přeplavat legendární jezero Loch Ness, druhé největší jezero ve Skotsku. Je pověstné velmi chladnou vodou, ale především příšerou Nessie, která v něm podle pověsti žije.

Nebude to poprvé, co se český plavec do jezera ponoří. Před pěti lety se v něm Vítek účastnil štafetového závodu, kde plaval dva hodinové úseky. „Bylo to náročné. Voda má pouze dvanáct stupňů a je černá jako inkoust,“ vzpomíná Vítek.

Tentokrát chce vodní plochu o délce šestatřiceti kilometrů přeplavat celou. Pokud se mu to povede, bude teprve desátým člověkem na světe, který něco takového dokázal. „Před výkonem se nebudu zbytečně vysilovat. Ve středu plánuji jen půl hodiny trénovat v jezeře. Potom se budu připravovat psychicky. A pokud bude příznivé počasí, v sobotu se pokusím o přeplavbu,“ vysvětluje plavec.

Zároveň chce šestačtyřicetiletý závodník zdolat i světový rekord. Nejrychleji zatím jezero plavci před ním přeplavali za devět hodin a jedenáct minut. Vítek se chce vejít do maximálního limitu devět hodin. Nebyl by to ostatně jeho první rekord. Jeden takový drží v Česku za přeplavání kanálu La Manche v čase sedm hodin a šestnáct minut. Ve světě je s takovým časem na šesté příčce.

Kromě úspěchů ale zažil ve své kariéře i momenty hrůzy. Vzpomíná třeba na den, kdy málem přišel o život. „Byl to pětadvacetikilometrový závod z jednoho čínského ostrova na pevninu. Cizince tam viděli poprvé v životě, takže to byla sama o sobě zajímavá zkušenost," popisuje plavec. Jednou z nezapomenutelných zkušeností se mu ale stal závod samotný.

Proti plavcům totiž kromě velké vzdálenosti stálo taky počasí. „V průběhu závodu se strhla bouře a vítr a proud nás rozehnal po moři. Z plánovaného pětihodinového závodu se stal boj o přežití," líčí Vítek. Pořadatelé chtěli závod dokončit i přes nepřízeň počasí, událost totiž natáčely televizní štáby. Plavci došlo pití a po zbytek závodu musel pít jen kokosové mléko. Místo pěti hodin nakonec závod trval deset hodin a rozhodčí jej ukončil ve chvíli, kdy byl český plavec na třetím místě. Na břeh jeli plavci lodí další tři hodiny. „Každý byl rád, že přežil a závod se tam již víckrát nekonal," shrnuje situaci Vítek. Závod mu ještě několik let připomínaly nejen nepříjemné vzpomínky, ale také jizvy od nebezpečných medúz, které v místě žijí.

Rostislav Vítek je několikanásobný mistr České republiky v dálkovém plavání a také olympijský reprezentant z her v Pekingu. Poslední dobou se věnuje především zimnímu plavání, ve kterém letos získal pět titulů mistra světa. Jako první na světě dokázal ve vodě o teplotě nižší než pět stupňů uplavat 1650 metrů v poloze znak. Po ukončení profesionální kariéry se několik let věnoval trénování olympioniků. Teď se živí jako lektor plavání, který mimo jiné pomohl už třem lidem přeplavat kanál La Manche. Že ale vlastní plavání ještě nepověsil na hřebík plánuje dokázat právě v sobotu, kdy možná překoná další světový rekord.