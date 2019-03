Unesené letadlo nalétává na jadernou elektrárnu.

Co je to SAFEGUARD?

- 200 profesionálních vojáků, členů aktivních záloh a policistů a 100 zaměstnanců JE Temelín

- 25. protiletadlový pluk ze Strakonic, dvě roty aktivních záloh z Českých Budějovic a Pardubic, Vojenská policie, Speciální zásahová jednotka Policie České republiky

- 3 dny společného cvičení

- koná se jednou za dva roky, cvičení na Temelíně se střídá s nácvikem obrany JE Dukovany

- mezi vojáky aktivních záloh, kteří by bránili elektrárnu, jsou i zaměstnanci JE Temelín

Na nebezpečí reagují vojáci z 25. protiletadlového pluku ze Strakonic. K zneškodnění vzdušného cíle by použili zařízení pro odpalování raket, radar pro vyhledávání a zaměřování vzdušných cílů. Dvě trojice obrovských raketových střel, které díky navigaci neustále míří na pohyblivý cíl na nebi, budí respekt.

„Jsme schopni zasáhnout cíl na vzdálenost 4,4 až 23 km a výškově můžeme působit do 14 kilometrů,“ říká Lukáš Málek z 25. protiletadlového pluku ze Strakonic. Vojáci jsou prý schopní do osmi minut po vydání povelu střílet. A za pět minut je jednotka i systém zase svinutý a připraven k odjezdu.

Na území kontrolované ostrahou a vojáky z aktivních záloh z Českobudějovicka a z Pardubicka vnikli teroristé se svými auty a chystají se narušit bezpečí jaderné elektrárny. Vojáci nechávají podezřelé projet přes kontrolní místo, aby vzápětí zakročila policejní zásahová jednotka za asistence psovodů z vojenské policie.

Tyto páteční cvičné modelové situace byly vyvrcholením cvičení Safeguard Temelín 2019. Na nácvicích obrany Temelína, které se dějí ve dvouleté periodě, se podílí dvě stovky vojáků a policistů.