Dramatické chvíle zažili ve středu odpoledne obyvatelé Třeštice na Jihlavsku. Loňskou Vesnicí roku se po přívalovém dešti prohnala velká voda.

Velkou vodu, která se valila Třešticí, natočil starosta Martin Kodys. | Video: Se souhlasem Martina Kodyse

Déšť nebyl zpočátku nijak prudký, pak ale začaly padat větší kapky, kroupy a voda rychle přibývala. „Zaplnily se struhy a kanalizace to přestala brát. Za půl hodiny, možná za hodinu, spadlo padesát milimetrů vody,“ popsal starosta Martin Kodys.

Poté, co voda opadla, začali lidé ve vsi uklízet a mapovat škody. „Rozebralo nám to silnici na Růženou. Nebyla tedy v úplně dobrém stavu, ale všechny záplaty jsou pryč,“ mrzí starostu. Na druhou stranu je rád, že nová kanalizace, kterou v obci budují, při této zkoušce obstála. „Je dobře zahutněná, nevymlelo to nikde nic,“ uvedl.

Ve čtvrtek ráno ještě hasiči čistili jednu garáž, kam se dostalo bláto z polí. Jinak už bylo, co se týká bydlení místních, vše v pořádku. „Budeme muset vyřešit opatření, aby se to už nestalo. Odklonit vodu někam jinam než do vsi,“ uzavřel Martin Kodys.