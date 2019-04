„Z šetření orgánů činných v trestním řízení vyplývá, že špatný až havarijní stav Trojské lávky byl konstatován v řadě dokumentů a posudků správce Trojské lávky, a to již minimálně v roce 1995,“ uvedla v tiskové zprávě radní pro oblast legislativy Hana Kordová Marvanová (Spojené síly pro Prahu - STAN).

Server Seznam Zprávy dokonce zveřejnil konkrétní pasáž z vyšetřovacího spisu, kde policisté shrnují důvody Stráského obvinění. „V důsledku neproveditelnosti a skutečného neprovedení ochrany probetonováním a cementovanou injektáží byla lana napadena korozí v různém stupni, kdy došlo ke ztrátě únosnosti přepínací výztuže a následnému zřízení lávky pro pěší přes Vltavu v Praze Troji,“ popisují kriminalisté příčiny pádu lávky podle Seznamu.

Dnes třiasedmdesátiletý Jiří Stráský, který lávku projektoval už v roce 1983, navíc podle policie nedohlížel na stavební práce, které byly provedeny nekvalitně. Autor Trojské lávky také napsal, že konstrukce nepotřebuje údržbu. Policie však tvrdí, že u mostů z předpjatého betonu se musí provádět stálá kontrola a opravy injektáže.

Aby k podobnému případu už nedošlo

V mostní konstrukci se podle vyšetřovatelů také začaly objevovat trhliny, do nichž zatékalo. Problémy vyvrcholily 2. prosince 2017, kdy se Trojská lávka sesunula k zemi a byli zraněni čtyři lidé, z toho dva těžce. Nová koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN) se zasadila o to, aby byli oběti neštěstí odškodněny ještě před ukončením případu ze strany policie. Od předchozí vedení magistrátu v čele s hnutím ANO dostali zranění padesát tisíc korun.

Pražská rada chce ještě k tomu prověřit kontrolní mechanismy, které měly pádu zabránit. „Dvacet let správce mostů v Praze - Technická správa komunikací (TSK) a vlastník hlavní město Praha - přehlížely havarijní stav Trojské lávky, což je neuvěřitelné selhání všech, kteří o tom věděli, i těch, kteří o tom nevěděli, ale vzhledem ke svým funkcím vědět měli. Pražský magistrát zajistí, aby napříště byly kontrolní mechanismy a procesy nastaveny tak, aby k podobnému případu již nikdy nedošlo,“ doplnila radní Kordová Marvanová.

Peněžitý trest či osm let vězení

Spolu se světově uznávaným odborníkem Stráským, který podal proti obvinění stížnost a jeho advokát se nechtěl dál k případu vyjadřovat, čelí trestnímu stíhání také Antonín Semecký, bývalý vedoucí oddělení mostů magistrátní firmy TSK. Dvojici hrozí peněžitý trest nebo až osm let vězení.

Pád Trojské lávky spustil v Praze vzrušenou debatu o stavu mostů. Magistrát navýšil během roku 2018 počty pracovníků na oddělení mostů a TSK provádí diagnostiku a chystá rekonstrukci problematických konstrukcí. Na čas musel být zavřený Libeňský most, jehož oprava patří mezi priority nové pražské koalice, a součást soumostí Hlávkova mostu v Bubenské ulici u metra Vltavská je provizorně podepřena.

Praha chce ještě v letošním roce zahájit stavbu provizorní lávky, která nahradí původní most ve stejné trase. Spojí přes řeku ulici Pod Havránkou v Troji s Císařským ostrovem, hotova by měla být v únoru příštího roku. Nyní na místě funguje přívoz, jehož provoz byl obnoven poté, co klesla hladina Vltavy.