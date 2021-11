Ty vznikly na mosteckém náměstí v pátek odpoledne přejmenováním již otevřených vánočních trhů, které vláda v celé ČR zakázala od pátečního večera v rámci nouzového stavu kvůli sílící epidemii covidu.

Moderátor nedělní akce prohlásil, že je hrdý na město Most, jak se se zákazem vánočních trhů vypořádalo a pozval lidi například na "farmářský trdelník“. Během koncertu žáků mostecké ZUŠ se na náměstí rozsvítil zimní „farmářský“ strom, patnáctimetrový smrk s vánoční hvězdou na špičce. U zelené vstupní brány, ze které radnice nechala v pátek sundat velký nápis „Vánoční trhy“, ale na druhé straně brány nechala nápis „Veselé Vánoce“, stála fronta lidí.

Dovnitř na oplocené Zimní farmářské trhy s koncertem mohli jen ti, kdo se prokázali očkováním či proděláním covidu, případně malé děti s rodinami splňujícími podmínky. Hlídané vstupy na náměstí byly celkem tři a u všech byl nával. Ochrankou lustrovaní návštěvníci dostali papírový pásek na zápěstí a po vstupu na náměstí míjeli ceduli, že se mají chovat zodpovědně a dodržovat základní hygienická opatření, včetně zákazu pití alkoholických nápojů a rozestupů. Jen minimum lidí v davu mělo respirátor či roušku.

Policie přijela zkontrolovat trhy do Mostu, zda jsou v souladu s nařízením vlády

Skupiny lidí, které se na náměstí nedostaly, stály za plotem, mumraj u občerstvení, kolotoče a betlémů sledovaly z dálky nebo si přes kovovou bariéru povídaly s přáteli, kteří na trhu být mohli. Některé malé děti prolézaly mezerami v plotě. „Vadí mi, že dovnitř nemůžu, ale co mohu dělat. Respektuji to. Alespoň se pro lidi něco udělalo,“ řekla Deníku před 17. hodinou neočkovaná žena stojící za hraniční zónou.

„Je to trochu zvláštní pocit, že tam nemůžeme, ale není to nic dramatického. Obtížnější je to vysvětlit dětem,“ svěřil se mladý manželský pár z Litvínova, který se se dvěma dětmi přijel do Mostu na bizarní farmářské trhy podívat. V Litvínově tamní radnice klasický vánoční trh zrušila. „Mysleli jsme si ale, že tady v Mostě to bude bez omezení,“ řekl tatínek.

Vláda od pátku 26. listopadu zakázala adventní a vánoční trhy, s výjimkou prodeje vánočních stromků a kaprů, které mohou i nadále neomezeně fungovat. Tento zákaz se netýká prodeje na farmářských trzích, které mohou být i nadále podle platných opatření provozovány za stanovených podmínek.

Most proměnil vánoční trhy na Zimní farmářské trhy. Mají trvat do ledna

Vláda umožnila na farmářských trzích prodávat pokrmy včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci. Je také možné poskytovat stoly a místa k sezení. Při konzumaci jídla a nealko pití platí výjimka z povinnosti mít nasazenou roušku či respirátor.

Kulturních představení se může účastnit nejvýše celkem 1 000 osob a všichni diváci musejí být usazeni.