Rodina z Ostravy se otrávila houbami. Nasbírala si je na zahradě

Tři lidi, kteří se otrávili houbami, ošetřovali v pondělí záchranáři v Ostravě-Mariánských Horách. Členové jedné rodiny začali mít náhlé zdravotní problémy, poté co snědli houby nasbírané na zahradě. Záchranáři je rozvezli do ostravských nemocnic. ČTK to sdělil mluvčí moravskoslezského záchranné služby Lukáš Humpl.

Ilustrační foto houby. | Foto: Deník/ Lenka Pospíšilová

Autor: ČTK