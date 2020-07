Tři sta třicet tři stříkaček v rukou strážníků. O použité jehly se zraňují děti

Použitou injekční stříkačku si do nohy zapíchl chlapec při hře s kamarády v brněnských Židenicích. Jiný pětiletý hoch se poranil o jehlu u zábrdovické mateřské školky, musel do nemocnice. Tyto a další případy vedly brněnské strážníky k mimořádné akci Jehla, kdy hlídky ve čtvrtek hromadně vyšly do ulic a sbíraly použité stříkačky, které v ulicích, v parcích nebo dokonce u dětských hřišť nechávají uživatelé drog.

Brněnští strážníci sbírají použité injekční stříkačky povalující se v parcích či na ulicích. | Video: Lenka Kročilová