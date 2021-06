Třicet let od Slunce, seno. Zdeněk Troška ukázal, co je v Hošticích nového

Hoštice u Volyně na Strakonicku proslavila filmová trilogie Zdeňka Trošky. Poslední díl by letos oslavil 30. výročí od premiéry. Co se za tu dobu v malebné jihočeské vesničce změnilo? To prozradil sám oblíbený režisér.

Velebnosti, já bych se na to nejradši vyprdla; a další hlášky všichni dobře znají z filmových grotesek režiséra Zdeňka Trošky. Provedl nás Hošticemi a ukázal, co se změnilo. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

V Čechách snad není diváka, který by neznal oblíbené hlášky z těchto grotesek. Malá obec díky natáčení tak každoročně čelí nájezdům turistů a zájem neochladá. Všichni lační projít návsí, spatřit na vlastní oči filmové chalupy, hostinec, mlýn, kostel, zámek i kravín. Premiéra třetího dílu se vysílala 1. dubna 1991, a tak letos slaví 30 let. Jak zmínil režisér a hoštický rodák Zdeněk Troška, první díl se datuje k roku 1983. „Takže už to bude skoro čtyřicet let,“ upozornil v úvodu rozhovoru. Po Zdeňkovi se tu jmenuje lavička, ulice i celá čtvrť. Z archivu Deníku: Z natáčení filmu Slunce, seno a pár facek Přečíst článek › Hoštice u Volyně

V obci si lze prohlédnout kostel Narození Panny Marie a hřbitov z roku 1593. Jsou tam pochováni jedni z posledních šlechtických majitelů zámku a odpočívá zde i legenda české country Michal Tučný. Za prohlídnutí stojí zemědělská usedlost čp. 12 na návsi s rozložitým selskobarokním štítem a předzahrádkou z poloviny 19. století. Za vsí leží Ranč Šimona Pláničky, což je skanzen hoštického kravína, kde se točila řada scén. Uvnitř je například motorka Venci Konopníka nebo postel babičky Škopkové. Paní Vítací (Jiřinka Jirásková) zpívala z okna své vily v nedalekých Malenicích. Za návštěvu stojí i židovský hřbitov z 17. století, který leží severozápadně od Hoštic na cestě do Strunkovic či u lesa Sosnovec lavička Zdeňka Trošky. V Hošticích podle něj chcípl pes. „Jen dvakrát v týdnu přijede pojízdná prodejna. Ani hospoda nefunguje,“ smál se. Za poslední roky došlo k přístavbě a rekonstrukci hasičárny, kde měl filmový štáb zázemí. „Byla to stará barabizna, hasiči to opravili a rozšířili. Nahoře v zasedačkách jsme měli kostymérnu a maskérnu,“ zavzpomínal Zdeněk Troška. Zámek ve staronovém Zámek dostal také nový kabát. V třídílné komedii je žlutý a slouží jako kancelář obecního úřadu, původně byl ale rudý. „Když jsem byl malý kluk, tak byl celý červený, ale do věže uhodil blesk. A jezedáci natřeli na žluto jen předek, aby to vypadalo,“ popsal režisér, který je nyní pátým rokem v důchodu. V kaštanové aleji na návsi také ubylo stařičkých jírovců. Střídají se také obyvatelé a vlastníci nemovitostí. Pláničkovu metodu Vliv kulturního prostředí na dojivost krav dokonce zkouší po celém světě v praxi. „Normálně se inspirovali. Píší mi lidé, že někde v zahraničí, třeba až v Kanadě, to funguje. Takže je škoda, že jsem si to nenechal patentovat,“ naznačil Troška. Ukradená zastávka Malou železniční zastávku před časem vzal vítr a pak ji ukradli. „Nyní tam stojí nová, krásně vymalovaná. Stará byla plechová, tenkrát ji vzala vichřice, vítr se do ni opřel a hodil ji přes silnici na mez. Druhý den volala mlynářka: "Představ si, byli tady policajti, a ptali se mě, jestli jsem neviděla něco podivného." Někdo ji tam viděl, přijel a odvezl si ji,“ popsal zvláštní příhodu. Kdo si obří suvenýr odvezl, se však nepodařilo zjistit. „Ukradli nám v Hošticích hlavní nádraží,“ konstatoval Zdeněk Troška. Tři kluci prchající před realitou. Na Českolipsku vzniká komedie o fanoušcích F1 Přečíst článek › Podle něj jsou filmy Slunce, seno,… takové živé obecní i rodinné album. „Kelišová i Konopnice byly tety přes koleno, všichni neherci byli domácí. Hrál tam můj tatínek i maminka,“ uvedl. Do Hoštic chodily děti ze čtyř obcí do školy. „Byla to taková středisková vesnice, měli jsme tu malotřídku pro děti z Hoštic, Milejovic, Milíkovic a Švaryšova,“ vysvětlil. Renovace fary i JZD Nového majitele má i fara a nyní je v rekonstrukci. A na Ranči Šimona Pláničky, který slouží jako skanzen a muzeum, se nyní chystá nová expozice. „Opravujeme ten původní starý kravín, už to bylo potřeba, protože zub času se na něm podepsal. Bude tam taková ta ovládací místnost, kde seděl tlustej Josef, syn Heleny Růžičkové. Chceme tak rozšířit nabídku atrakcí pro návštěvníky,“ zmínil jeden z provozovatelů areálu Miloslav Daňha. Od roku 2015 tu má sochu i Helena Růžicková alias Škopková a všechny ústřední postavy tady reprezentují jejich nadživotní podobizny. Iva Janžurová slaví 80: Chtěla jsem si jen číst, ale profese mě žene dál Přečíst článek › Mívali tu i stodolu Michala Tučného, ale ta bohužel lehla popelem. „To tu byli nějací čundráci a kouřili tam, a tak to dopadlo. Nyní je z toho Družstevní kolonáda, kde se pořádají různé kulturní akce, když je to možné,“ vysvětlil Daňha. Hospoda změní majitele I hospoda U Javoru bude mít nového provozního. Otevře se nejdříve až v létě. „Hospoda se aktuálně prodává,“ doplnil výčet změn v Hošticích starosta Miroslav Tománek.