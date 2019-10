Už jen tři týdny zbývají do hlavních oslav sedmnáctého listopadu v Brně. Přímo na Den studentstva se o stěžejní program postarají studenti brněnských vysokých škol.

V listopadu 1989 demonstrovalo i Brno. Kromě řady protestů se uskutečnila i generální stávka. | Foto: Archiv města Brna

Ten den patří studentům, a nebude to jiné ani v roce, kdy lidé oslaví třicet let od pádu komunismu a připomenou si osmdesát let od demonstrací proti okupaci Německem a následného uzavření vysokých škol. O hlavní program sedmnáctého listopadu se v Brně postarají vysokoškoláci. Výročí ale připomíná v Brně i celá řada institucí. Brněnský deník Rovnost již část programu představil, nyní přináší informace o dalších akcích.