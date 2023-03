Na přerovském nádraží se vítězka televizní reality show Hotel Paradise ocitla během cesty ze Zlína do Prahy. „Jsem si ještě před dovolenou střihla pracovní cestu do Zlína. Z Přerova jsem se vydala vlakem rovnou do Prahy, v Přerově na vlakáči jsem se málem po*rala strachy,“ stěžovala si Slováková.

Svým sledujícím se na Instagramu svěřila s tím, že ještě nikdy neměla větší strach. „Přísahám, že jsem neměla větší strach než tady, ale jakože úplně, Přerov nádraží, vůbec si nedokážu představit tady jezdit každý den, a ještě večer a v zimě. Jakože fakt si nedělám pr*el, mám strach,“ vysvětlovala influencerka.

Strach zaháněla vínem

Po příjezdu vlaku ale paniku rychle zahnala skleničkou vína, což vnímala jako „záchranu“. Nyní na chvíle hrůzy z přerovského nádraží zapomíná na několikadenní narozeninové oslavě v Dubaji, kam pozvala i své přátele.