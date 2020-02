Celý spor odstartovala hádka muže a nezletilého hocha. Ten na muže křičel a vyčítal mu, že nemá psa na vodítku. Poté se ho snažil fyzicky napadnout. Když se spolu přetahovali, přistoupila k nim třiatřicetiletá žena a staršího muže udeřila rukou do obličeje.

Poté přišel její šestatřicetiletý přítel a padesátiletého muže několikrát udeřil pěstí do oblasti hlavy. Napadený upadl na zem a trojice odešla. Muž vyhledal lékařské ošetření v nemocnici. Policisté trojici obvinili z výtržnictví a ublížení na zdraví. za což jim hrozí vězení od 18 měsíců do tří let.