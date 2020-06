Nové vedení metropole ve složení Piráti, Praha sobě a Spojené síly (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) si jako jeden z cílů vytyčilo dokončení nového mostu spojující Troju s Císařským ostrovem i odškodnění obětí – při neštěstí tehdy byli zraněni čtyři lidé. Hřibovi nyní jeho twitterový příspěvek z ledna 2018 pár škarohlídů připomnělo s tím, že Trojská lávka ve slibovaném termínu dokončená není.

Avšak k vytouženému finále se magistrát přiblížil tento týden. „Nebál bych se říct, že jsme momentálně v nejvíce zajímavé a vzrušující fázi stavby mostů,“ uvedl na facebookovém profilu primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha sobě), do jehož gesce spadají také mosty v hlavním městě. Při setkání s novináři označil moment, kdy dva jeřáby – každý na jedné straně Vltavy – vyzdvihly prostřední (75 metrů dlouhou a 110 tun těžkou) část mostovky za „orgasmus“ probíhající stavby.

Hodinářská práce

Na úterní akci spolupracovali také vodohospodáři z Povodí Vltavy, kteří zvýšili průtok řeky tak, aby se svařený kus mostovky mohl naplavit po pontonu na druhý břeh a pak zvednout. Technicky náročný úkon se povedl a dělníci z firmy SMP CZ přimontovali mostovku ke dvěma pilířům. Trojská lávka tak už má hotové základy, pilíře, nástavby pilířů a opěry.

„Je to výsledek dlouhoměsíční práce. Usazení do čepů na pilířích byla hodinářská práce,“ popsal pro zpravodajský portál iDNES.cz vedoucí projektu Tomáš Záruba. Během měsíce by měla být dodělána pravá část dřevěné mostovky na trojské straně a následně i ta druhá na Císařském ostrově. „Budou následovat kompletační práce a v září by se měla uskutečnit dynamická a statická zátěžová zkouška. Plánujeme zprovoznění a předání stavby investorovi do konce října,“ prozradil Záruba.

Radní Scheinherr však napsal, že definitivně hotovo bude až o Vánocích: „Po předání stavby začneme pracovat na osvětlení, zvedat zábradlí a trochu upravíme okolí nástupů na lávku, ať se na ni maminka s kočárkem nebo člověk na invalidním vozíku nemusí dostávat přes výmoly v chodníku.“

Koronavirus zdržel dodávky dílů z Itálie

Pro pěší, bruslaře i cyklisty by oproti původní zřícené lávce měla být ta nová skutečně pohodlnější. Lávka bude 256 metrů dlouhá a čtyři metry široká. Mostovka byla teď usazena o jeden a půl metru výše než dříve. Praha plánuje, že v případě nutnosti projede přes lávku i sanitka. Projektanti počítali rovněž s protipovodňovou ochranou.

Celosvětový boj s nemocí covid-19 způsobil problémy také stavebníkům v Praze. Některé části stavby totiž byly z italské Lombardie, která byla citelně zasažena šířením nákazy nového typu koronaviru. Například dodávky krajních podélníků z nerezi se nedařilo dostat do Česka. Podle Záruby však se dá toto „dílčí zpoždění“ dohnat v rámci dohodnutého harmonogramu.

Z důvodu stavebních prací na nové Trojské lávce je až do čtvrtka přerušen provoz přívozu P8. Po kompletním dokončení lodní dopravu Praha na tomto místě zruší.