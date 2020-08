Nové vozy budou městem jezdit od září, veřejnost se s nimi může podrobně seznámit devatenáctého a dvacátého září na oslavě 111 let hromadné dopravy v Jihlavě. Tou dobou už bude ve městě všech sedm parciálních trolejbusů Škoda 32 Tr.

Jejich výhodou je, že nemusí být nepřetržitě pod "dráty", krátkodobě je může pohánět trakční baterie.

Zdroj: Youtube

„Vůz je schopen třetinu svého nájezdu jet mimo trolejové vedení a dvě třetiny pod trolejemi," uvedl ředitel dopravního podniku Radim Rovner. Jelikož vůz zvládne na baterie až dvanáct kilometrů, mohl by jezdit do Antonínova Dolu či do Horního Kosova.