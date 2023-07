Při nedělní bouřce se u Chlumce nad Cidlinou vytvořila tromba. Pokud by se vzdušný trychtýř dotkl země, jednalo by se o tornádo. Případný kontakt se zemským povrchem prověřuje organizace Czech Thunderstorm Research Association.

Mezi Kladruby a Lučicemi u Chlumce nad Cidlinou, zhruba v 17:45 hodin | Foto: Stanislav Houba

„Výrazná tromba byla dnes mezi 17:45 - 17:55 několika pozorovateli zdokumentována na konvektivní buňce u Chlumce nad Cidlinou. Prověřujeme i případný možný kontakt se zemským povrchem,“ sdělila na facebooku v neděli večer organizace Czech Thunderstorm Research Association.

Tromba je podle Elektronického meteorologického slovníku souhrnný název pro všechny atmosférické víry s přibližně vertikální osou rotace. Co se týče velikosti, průměrem je řádově od desítek centimetrů do stovek metrů, maximálně do zhruba dvou kilometrů. O trombu se jedná bez ohledu na mechanizmus vzniku a bez ohledu na to, zda se dotýkají zemského povrchu či nikoliv.

Tornádo je pak speciální druh tromby, vyskytující se pod konvektivními bouřemi. „Tornádo je spojeno se základnou oblaku, spouští se shora dolů k zemskému povrchu a musí se během své existence alespoň jednou dotknout zemského povrchu, přičemž zároveň musí mít potenciál způsobit na zemském povrchu hmotné škody,“ uvádí Elektronický meteorologický slovník.