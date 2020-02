Troška nepohodlí za záchranu života stojí, říká Martina Chmelová

Když její kamarádka onemocněla leukémií, měla jasno. Nechtěla jí v tom nechat. Začala hledat vhodného dárce kostní dřeně, bez něj to totiž nešlo. Nakonec jako dobrovolnice rozjela nábor dalších možných dárců pro ostatní pacienty. To je v kostce příběh Martiny Chmelové, která zavítala do Jihlavy.

Martina Chmelová. | Foto: Deník / Zuzana Musilová