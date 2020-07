Na travnatou plochu kempu postupně najelo několik tahačů, které se seřadily vedle sebe. Scéna jako vystřižená z Fontány pre Zuzanu.

Před ně byla se zavázanýma očima přivedena nic netušící Michaela Šourková z Litoměřic. Když dostala pokyn k sundání šátku, spatřila před sebou svého přítele Lukáše Zdráhala z Vrbátek.

Krabička s prstenem v ruce už de facto řekla vše podstatné, ona zásadní otázka z úst klečícího muže přesto zazněla. „Vezmeš si mě?“

Prvotní šok vystřídaly slzy dojetí. Řeč naštěstí Michaela ztratila jen dočasně, a tak vzápětí mohla vyslovit to, na co žadatel o ruku, řidiči a řidičky v kamionech i ostatní účastníci akce s napětím čekali.

„Ano!“ Mohutný výskot a potlesk přehlušily klaksony kamionů, jejichž světelná show slavnostní okamžik umocnila. Ze slečny Šourkové se brzy stane paní Zdráhalová.

VIDEO: Žádost o ruku na Truck and Van Show v olomouckém kempu Krásná Morava

Zdroj: DENÍK/František Berger

Mátl jsem ji do poslední chvíle

Lukáš tráví hodně času za volantem. Dříve dodávky, nyní kamionu. Je řidičem z povolání. Jak už to tak bývá, práce se mu stala koníčkem. I proto před deseti lety založil skupinu Kinderkamioňáci, s níž mimo jiné už sedmým rokem pořádá charitativní akci Truck and Van Show.

„U druhého ročníku jsem si začal říkat, že jestli přijde ta pravá, která by za to stála, a jestli budu natolik odvážný to udělat, tak že ji prostě musím požádat o ruku právě na této akci,“ měl jasno.

Časem při svých toulkách republikou poznal Míšu. Jak se později ukázalo, je to ta žena, o které snil.

„Jsme spolu třetím rokem. Máme ročního prcka,“ svěřil se Deníku.

Odvahu v sobě našel 25. července 2020. Jeho milovaná prý neměla šanci dlouho plánovaný záměr vytušit. Maximálně očekávala zase nějakou kulišárnu, na které je už od něj zvyklá.

„Když na toto téma někdy přišla řeč nebo se vdávaly její kamarádky, tak jsem k tomu naoko zaujímal negativní postoj. Na co svatba? Mátl jsem ji do poslední chvíle,“ radoval se budoucí ženich z povedeného překvápka.

Svatba na dalším ročníku Truck and Van Show by podle Zdráhala nebyla špatná, jelikož však Michaela není takovým příznivcem kamionů jako on, nedává tomu šanci.

„Většinu rodiny má v Litoměřicích, takže s největší pravděpodobností svatba proběhne tam. Ale i tak za účasti kamioňáků,“ usmál se profesionální řidič.