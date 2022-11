K netradičnímu zaměstnání přivedl Milenu Simrovou právě její přítel. „Jezdí dlouhá léta, a tak když jsem s ním začala chodit, pronikla jsem také více do komunity kamioňáků. Párkrát jsem s ním samozřejmě i jela a zalíbilo se mi to,“ popisuje. Svému zaměstnavateli je vděčná, že jí umožnil začít s touto profesí. „I přes to, že jsem byla úplný nováček bez praxe, mi dali šanci, a toho si vážím,“ říká žena.

Nakonec se rozhodla změnit profesi. „Původně jsem pracovala v sociálně terapeutické dílně pro mentálně a tělesně postižené lidi, vedla jsem tam výtvarnou výchovu a jiné pracovní činnosti. Šlo o psychicky náročnou práci a už jsem možná i potřebovala změnu,“ vysvětluje Mili.

Pět hodin v koloně u hranic se Slovenskem. Rozzlobení přepravci počítají ztráty

Poměrně spontánně se tak rozhodla, že půjde řídit kamion a přihlásila se do autoškoly. „Se začátky mi pomáhal přítel, dokonce mi půjčil kamion na letišti, kde jsem si poprvé zkusila, jaké to je sedět za volantem takového kolosu. Prvotní informace co jak funguje mi předal právě on. Potom jsem si byla jistější i v autoškole, která velmi brzo následovala,“ dodává.

Dobrého řidiče podle ní formuje ale stejně až praxe a odježděné kilometry. „Nedá se to pochytat a naučit všechno hned. Je toho pro nováčka poměrně hodně. A naráz nejde ani vše předat, i když se přítel moc snažil. Jsem mu za to moc vděčná, naučil mě toho opravdu hodně. Hlavně se mnou trénoval, pro mě na začátku dost těžkou disciplínu, a to couvání. Byl trpělivý a laskavý, což mi hodně pomáhalo. Je to nejen skvělý partner, ale i ten nejlepší kolega,“ vypráví s úsměvem Mili.

Práce kamionačky Milenu Simrovou baví a naplňuje. Začátky ale nebyly úplně snadné, stálo dost sil se vše naučit. Učení nikdy nekončíZdroj: archiv Mileny Simrové

Dobrou průpravou jí ale byla i třeboňská autoškola Martínek. „Měla jsem výborného učitele. Pan Martínek svým lidským a přátelským přístupem dokázal hodně naučit. Jeho humor upozadil pocity, že se vlastně člověk hrozně bojí. Jeho pochvala mě vždycky hnala dopředu a motivovala mě učit se a být příště zase lepší. Cenné informace získané v učebně i jízdy v terénu byly perfektní a často si na jeho rady vzpomenu i teď, když už jsem profesionální řidička,“ svěřuje se sympatická brunetka.

Svého rozhodnutí nelituje. „Mám totiž ráda výzvy, zvláštní věci, trnitější cesty, jen tak se nevzdávám a ráda překonávám překážky,“ říká.

Všechno je o lidech - a ti jsou různí

V rybníčku řidičů je někdy těžké zapadnout. „Existuje plno mužů, kteří mají spoustu předsudků, dávají nálepky a nechtějí přijmout to, že holka jako já může dělat stejnou práci jako oni. Přitom já se s nimi nesrovnávám. Myslím si, že žena nikdy nebude fyzickými silami na úrovni muže. Tedy alespoň já ne,“ konstatuje Mili.

Najdou se i tací, kteří na ženu v kamionu pohlíží, jako na sexuální objekt. ‚,Ale ať to nezní nějak negativně, nejsou všichni stejní. Mám mezi řidiči spoustu známých, kteří jsou super, pomůžou, poradí, zasmějeme se a práce jde pak hned lépe od ruky. Takové kolegy potkávám na svých cestách moc ráda,“ vypráví.

Neuvěřitelný hazard. Počínání řidiče kamionu vyvolalo vlnu negativních ohlasů

Ráda fotí a natáčí, a tak to spojila a sdílí truckerská témata na svém facebooku. „Pro spoustu lidí je to zajímavé a neobvyklé povolání pro ženu, a tak je pro ně zábavné sledovat moje příspěvky. Využívám k tvorbě přestávky, ráda se projdu kolem kamionu i do přírody a vždy něco připravím na svůj blog,“ popisuje.

Jejím cílem je na svých sítích vyvolat diskusi a kolegiální rozhovory. „Všichni jsme na jedné lodi, měli bychom být k sobě hlavně přátelští, umět si poradit a vyměnit si zkušenosti. Dost často se sama ptám zkušenějších na jejich rady a tipy k různým tématům. Přece jen, stále se mám co učit a co se dozvědět. Dělá mi radost interakce mezi různými věkovými kategoriemi, začátečníky i chlapy se statisíci najetými kilometry a tak se snažím toto chování iniciovat právě i na svém blogu,“ zdůrazňuje žena.

Musí umět nakládat i skládat materiál, který vozí. Řízení má ale radši než tuto manuální činnost. „Je pro mne fyzicky náročné skládat a nakládat tak velký návěs. Raději mám řízení, to mě na téhle práci baví opravdu moc,“ porovnává.

Zdroj: archiv Mileny Simrové

Podle přítele Petra miluje nejen auta, ale i motorky. „Byť je to nádherná žena, měla být asi chlap. Jezdí na různých motorkách, kočíruje i mého harleye. Nemá problém s různými auty, má na to prostě talent,“ oceňuje.

Mili se dokáže zasmát i sama sobě. O vtipné příhody není nouze. „Co si budeme povídat, většinou jde o nějakou mou drobnou chybu, které se člověk pak nakonec zasměje,“ naznačuje.

Tato práce občas přinese i nenadálé situace, nedávný zážitek měla s poruchou auta. „Vyjela jsem ráno s nákladem, ujela deset kilometrů a Kamil mi začal mi stávkovat na světelné křižovatce v Budějovicích. Nepodařilo se ho přemluvit k další spolupráci, tak pro mě nakonec poslali odtahovku. Někdy prostě nejdou věci tak, jak si je člověk naplánuje a musí se hledat náhradní řešení, i taková je práce řidiče,“ vzpomíná.

„Vtipné situace nastávají také, když mi lidé na firmách nevěří, že jsem s tím kamionem přijela já a hledají řidiče,“ směje se.

Pestrý a chutný jídelníček

Velkým tématem je podle ní i stravování na cestách. Mili a Petr si připravují jídlo doma. „Trrenemje nyní fitness a s ním i zdravé stravování. I kamioňáci už se o sebe v tomto směru chtějí více starat. Cvičí ve svých kamionech a snaží se lépe jíst. Zažité polévky z pytlíku, bagety na pumpě a různé rychlovky, se v současnosti snaží řidiči, kteří dbají o své tělo, už upozadit,“ všímá si.

„My to s přítelem řešíme tak, že krabičkujeme. Každý den si doma chystáme jídlo na druhý den, to je výhoda vnitrostátní dopravy a toho, že se vracíme domů,“ vysvětluje Mili.

Na Tachovsku uvízl kamion na lávce v lese. Řidič uvěřil, že je místo průjezdné

Připravují si sebou snídani, dvě svačiny i oběd. Oblíbili si tortilly na různé způsoby. „Zapékáme si je, například se šunkou a sýrem, rajčaty a mozzarellou, kuřecím masem, mexickou směsí, mletým masem s fazolkami a podobně. Dají se jíst teplé i studené. Jídlo si ohříváme většinou na firmách, nevozíme vařič nebo mikrovlnku a ne vždy je ta možnost, takže podle toho trochu volíme i druhy jídel,“ popisuje.

Častou volbou jsou třeba i těstoviny na různé způsoby, maso, sladká ale odlehčená jídla, zapečené brambory, ovesné kaše s jogurtem a ořechy. „Dobré jsou také vaječné variace, omelety, vozíme si s sebou hodně ovoce a zeleniny. Přes léto jsme si s oblibou připravovali i smoothie,“ dodává.

Práce kamionačky Milenu Simrovou baví a naplňuje. Začátky ale nebyly úplně snadné, stálo dost sil se vše naučit. Učení nikdy nekončíZdroj: archiv Mileny Simrové

Holkám, které by chtěly také řídit velké automobily, by vzkázala, ať se nenechají odradit. „Nenechte se zviklat okolními vlivy, ani když vám budou lidé kolem říkat, že to je těžké a nereálné, nebo že se na takovou profesi nehodíte. Jděte za svým snem po hlavě, seberte odvahu, a udělejte krok vpřed, za zkoušku nic nedáte,“ apeluje.

„Nelekněte se, když to bude někdy těžké a budete to chtít vzdát. Nesmíte se tím pocitem nechat porazit. Ono se to nakonec usadí a začne být dobře, věřte mi.“

A kdyby ne, vždy vede cesta zpět. „Když to nenaplní vaše představy a očekávání, můžete říci, že jste to alespoň zkusily. Nejhorší je litovat svých nenaplněných tužeb. A když člověk hodně chce, tak nakonec všechno dokáže,“ uzavírá Milena Simrová.