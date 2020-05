Vyzbrojeny jsou plejádou hygienických prostředků, do kterých investují tisíce, aby po každém klientovi vycídily jako deratizátorky svoje kadeřnické království, které teprve v pondělí mohly probudit k životu. Zákazníkům doporučují přijít s rouškou s gumičkou přes uši, nikoliv se zavazováním vzadu, aby bylo možné je ostříhat.

Marta Kučerová, majitelka kadeřnictví YES v Trutnově, obsloužila během pondělí čtyři ženy a jednoho muže. „Bylo to náročné. V roušce a štítu se nedá dýchat. Je to hrozně nepohodlné. Brzdí mě to v práci. Navíc po každém zákazníkovi musím prostory dezinfikovat, stejně jako všechny předměty, co používám,“ sdělovala svoje zkušenosti z prvního dne obnovení provozu.

Používá zdvojenou ochranu dýchacích cest, po stovkách si nakoupila jednorázové rukavice, ručníky a roušky, k dispozici má dezinfekci na ruce pro zákazníky i na čištění interiéru kadeřnického salonu. Ochranný štít dostala jako dárek.

Pořídila si i speciální UV sterilizační box na mobilní telefon, roušky a drobné předměty. V této malé cestovní krabičce dezinfikuje po každém zákazníkovi hřeben a nůžky. Předměty tam vloží, krabičku zavře a ultrafialová lampa během půl minuty vyčistí pracovní nástroje.

S pondělním otevřením kadeřnictví se roztrhl pytel s objednávkami. „Spoustu lidí volalo, jen během dopoledne jsem měla nepřijatých 25 hovorů. Každý ví, že se otevřela kadeřnictví a chce se objednat, ale nestíhám zvedat telefony. Obvykle mívám devět zákazníků za den, za současných podmínek ale budu brát pouze polovinu. Čas, určený na jednoho klienta, se kvůli všem povinným procedurám výrazně prodlužuje,“ popisuje situaci Marta Kučerová.

Aby dodržela předepsané rozestupy, musí posílat lidi, aby čekali na židlích za dveřmi. Dovnitř si je volá jako v ordinaci.

Před pondělním otevřením uklidila, vyčistila a dezinfikovala místnost. Naběhla si v obchodě, kam zamířila ráno pro svačinu a oběd. Dovnitř jí ale ostraha nepustila kvůli rezervovanému času pro seniory.

Dvouměsíční uzavření provozu zvládla. „Měla jsem něco našetřeno, ale déle než měsíc bych s tím nevydržela. Uvítala jsem pomoc státu. Program Pětadvacítka jsem využila a peníze dostala,“ říká.

Do malého kadeřnictví v Trutnově tak budou zákaznice a zákazníci chodit i nadále. Diář už se Martě Kučerové znovu zaplnil.