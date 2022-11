Podle předsedy trutnovského mykologického kroužku by měli být lidé ostražití, jaké houby sbírají. „Lidé stále chodí houbařit ve velkých počtech, na vrcholu sezony je to v lese často jako na Václaváku. Když rostou houby, tak v mykologické poradně máme dotazy v podstatě i několikrát denně. Pozor by si sběrači měli dát na veškeré houby, které neznají. Obecně by se měli nové druhy učit v přítomnosti zkušených houbařů, na mykologických vycházkách, výstavách a v poradnách,“ říká Petr Kuráň.