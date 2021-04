Posměšky na adresu nového nájezdu na chodník pro cyklisty v opravované Plotní ulici v Brně nešetří tamní obyvatelé. Místem povede tramvajová trať do Komárova. Úředníci z brněnského magistrátu ale podobu nájezdu hájí.

„Trychtýř na cyklisty.“

„Adrenalinová dráha pro vozíčkáře a kočárky.“

„Nájezd pro dva vozíčkáře a la rychlejší a agresivnější vyhrává.“

Těmito slovy častují stavební úpravu lidé na sociálních sítích. Na nezvyklé řešení upozornili zástupci spolku Brno na kole. „Město přichází s unikátním řešením vzdáleně založeném na principu cyklovídně. Jasně vymezený prostor pro průjezd na kole však nahrazuje chodníkem s povoleným vjezdem cyklistů. Lidé na zastávce ani cyklisté nebudou mít vymezený specifický prostor, a člověk na kole tak bude při větším množství lidí na zastávce mezi nimi kličkovat a podivně projíždět,“ kritizoval za spolek Michal Šindelář.

Sejmout chodce v plný rychlosti

Na nájezd cyklisté v Plotní zamíří po průjezdu křižovatkou s ulicí Zvonařka. Rampa postupně stoupá na úroveň chodníku, zároveň se i zužuje. „Jde o zborcenou plochu tak, aby byl cyklistovi v souladu s normou umožněn nájezd na chodník. Ještě tam doplníme vodorovné dopravní značení,“ uvedla Anna Dudková z tiskového střediska brněnského magistrátu.

Na levé straně dlážděného nájezdu je kolmo umístěný obrubník, který tvoří překážku ve volném průjezdu. „Architektonicky nic moc, ale určitě tam půjde dobře sejmout chodce v plný rychlosti nebo si aspoň kvalitně rozbít hubu,“ poznamenal v diskuzi třeba Titanius Fantasta Cornwoodský.

Podle magistrátu obrubníky slouží k vedení linie pro nevidomé a oddělení prostoru chodníku a nájezdu. Na místě se zastávkou i v pokračujícím úseku bude povolený smíšený provoz chodců a cyklistů. „Jedinou možností z pohledu cyklisty, jak pokračovat v přímém směru, je prostřednictvím nájezdu. Konkurenční řešení založené na pohybu cyklistů po tramvajovém pásu zamítlo více stran. Nesouhlasil s ním například ani drážní úřad,“ řekla Dudková.

Koleje budou projíždět napřímo

Zvolená možnost nájezdu a provozu na chodníku ale podle Šindeláře povede k tomu, že mnozí cyklisté zvolí i přes zákaz jízdu mimo chodník. „Odhadujeme, že lidé na kolech budou raději projíždět přes koleje napřímo, a nájezdu se raději z důvodu své bezpečnosti vyhnou,“ myslí si Šindelář.

Cestu po kolejích by zvolila raději například studentka Yvona Školová. „Je to docela uzoučké. Hlavně ten obrubník vlevo. Když někdo pojede ze směru, kdy ho nevidí a neví o něm, tak se může dobře vysekat. Divné také je, že se najíždí takto rovnou na chodník," poznamenala mladá žena.

Krajský koordinátor Besipu Pavel Čížek považuje obrubník u nájezdu za nebezpečný. „A to i v případě, že tam bude vodorovné značení, protože opticky to bude svádět. Cyklisté nejezdí pomalu a zodpovědně. S tím souvisí i druhé riziko, najetí do chodců,“ upozornil Čížek.

Doplnil zároveň, že podle něho není zrovna šťastný souběžný provoz chodců a cyklistů na chodníku. „Vidíme to i v centru města. Je k zamyšlení, jestli není lepší nechat přes kolejový pás jezdit cyklisty s rizikem zapadnutí do kolejiště, než je míchat s chodci,“ řekl.

Stejný režim se smíšeným provozem chodců a cyklistů bude i na chodníku na druhé straně ulice. Pěší i lidi na kole na něj upozorní dopravní značení.

OLDŘICH HALUZA

BARBORA PEŠTÁLOVÁ