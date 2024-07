Miroslava Šebestová dnes 12:27

Zoopark Chomutov se musel rozloučit s Kaškem, samcem tuleně kuželozubého, který se dožil více než 41 let. To z něj činilo nejstaršího tuleně žijícího v chovech nejen českých, ale také evropských zoologických zahrad. Jeho zdravotní stav se však rapidně zhoršil, a proto se ho chovatelé po dohodě s veterinářkou rozhodli uspat. Do tuleního nebe odešel ve středu 10. července.