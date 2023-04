VIDEO: Dvě tramvaje proti sobě? Do nového tunelu v Brně se vejdou, dokázal test

Už od května by měly jezdit v novém tunelu v brněnské Žabovřeské ulici tramvaje i s cestujícími. Dopravní podnik zatím pokračuje v testovacích jízdách. V neděli se ukustečnila další větší zkouška. Při jízdě se v tunelu setkaly dvě tramvaje jedoucí pro sobě. „Je to důkaz pro ty, kteří nevěřili, že se do tunelu dvě šaliny jedoucí proti sobě vejdou," sdělila mluvčí brněnského dopravního podniku Barbora Doležalová.

Další větší zkouška. Při jízdě se v tunelu setkaly dvě tramvaje jedoucí pro sobě. | Video: DPMB