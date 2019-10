“Považujeme za nepřípustné, aby delegace radních Prahy 6 svou oficiální návštěvou Turecka legitimizovala militarismus tureckých politiků a hrozící humanitární katastrofu”, uvedl Pavel Weber, zastupitel šesté městské části a spolupředseda Zelených Prahy 6.

Starosta městské části Antalya-Muratpasa Ümit Uysal, který delegaci z Prahy 6 pozval, přitom podle Zelených vojenské operace turecké armády v Sýrii přivítal a na svém Facebooku popřál všem tureckým vojákům, aby se „z války míru proti teroristické organizaci“ brzy vrátili domů.

„Zatímco v kauze Koněv se politici šestky předháněli ve své zásadovosti, aktuální porušení mezinárodního práva i snaha zmasakrovat kurdské etnikum se zdají být méně důležité, než výjezd za teplem,“ doplnila spolupředsedkyně Zelených v Praze 6 Barbora Truksová.

Zkušenosti je dobré hledat v zahraničí

Podle Jakuba Stárka (ODS), který se cesty do Antalye zúčastnil, ale „i pohádkový hloupý Honza ví, že zkušenosti je dobré hledat také za hranicemi naší země. Turecká Antalya-Muratpasa investuje velké prostředky i čas do ochrany svého historického centra. Vidím navíc velký rozdíl mezi státní návštěvou, která reprezentuje a jedná se státními politiky, a návštěvou a spoluprací na komunální úrovni,“ argumentoval Stárek s tím, že v Antalyi se potkalo 48 měst z 28 států včetně Slovenska, Francie, Německa, Ukrajiny nebo Itálie.

„Setkání bylo zaměřeno na ochranu kulturního a historického dědictví pro další generace. Stejně tak nevidím důvod k vypovězení memoranda o partnerství. To bychom se pak mohli bavit i o tom, že bychom vypověděli smlouvu se Petrohradem, protože Ruská federace okupuje Krym. Komunální spolupráci mezi městy bych prostě s velkou politikou nespojoval. S partnerskými městy diskutujeme konkrétní problémy a jejich řešení pro naše města. To, že máme o vedení našich zemí velké pochybnosti, nepřichází na přetřes ani u večerní skleničky,“ dodal Stárek.



Podle dalšího účastníka delegace Jana Laciny (STAN) navíc protokol radnice těsně před odletem kontaktoval ministerstvo zahraničí, které mu ovšem žádné doporučení ani varování k avizované, ale nepotvrzené invazi nedalo.

„Situace na Blízkém východě je složitá, nejen díky uprchlické vlně posledních let. Ta zásadně dopadá právě na Turecko. A Turecko, které jistě není vzorem liberální demokracie, je stále členem NATO, tedy stejné obranné aliance jako my a většina států Evropy. Dávat do kontrastu služební cestu do partnerského města Muratpasa, vedeného opozicí vůči prezidentu Erdoganovi, s postojem radnice k soše maršála Koněva, o což se rovněž pokoušely některé zmatené komentáře, mi přijde zcestné,“ komentoval Lacina údajně neférové výhrady Zelených.