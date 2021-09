Podle něho z kaváren mizí klasický turek a i rozpustnou kávu pijí lidé jen doma nebo v kancelářích. „Turek se musí umět správně připravit a nechat louhovat jen do čtyř minut a scedit. Jinak se uvolňuje celulóza a další látky, které mohou způsobit problémy,“ uvedl Zahradil.

Do kaváren dnes chodí i studenti a také oni chtějí pít kvalitní kávu. „Tu v supermarketu rozhodně nekoupíte. Doporučuji spíše specializované obchody a kupovat zrnkovou, kterou si doma sami namelete,“ dodal barista.

V době covidu přišla škola o kurzy pro budoucí barmany, baristy nebo carvingáře. I praxe byla složitá, žáci vařili hlavně doma, ale nyní se snaží vše dohnat. Kuchaři, číšníci i cukráři absolvují kurz pro baristy a pronikají do umění připravit výbornou kávu.

Ve složité situaci se během pandemie ocitly restaurace a kavárny. Několik měsíců byly zavřené, pouze vydávaly jídlo přes okénka. Ani to, že restaurace byly vždy první zavřené, ale studenty od gastronomických oborů neodradilo. „Nestěžujeme si. Letošní školní rok máme ještě větší počet žáků než vloni,“ řekl vedoucí odborného výcviku střední odborné školy v Poličce Lubor Havlík.

„Zdravotnické obory táhnou, což mě překvapuje. Práce to není snadná a zdravotníci i dlouho čekali na odměny. Přesto se na zdravotnické školy po covidu hlásí více žáků. Naopak jiné obory ztrácí zájemce,“ podotkl Vladimír Zemánek, manažer projektu Technohrátky v Pardubickém kraji.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.