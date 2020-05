„V tuto dobu sem jezdí na poznávací pobyty senioři z celé Evropy. Využívají toho, že ještě není takové horko a procházky po městě jsou příjemné. Duben a květen je u nás na památky nejlepší roční období. V druhé polovině května pak začínají školní výlety, Olomouc je v tomto směru také hodně oblíbená,“ popsal Štefan Blaho posledních několik jarních sezon ve městě.

Letos je ale situace kvůli koronaviru už několik měsíců naprosto odlišná. Ač bylo rezervací na průvodcovské služby od začátku roku hodně, postupně jich s nákazou šířící se po světě ubývalo.

„Začalo to ještě před vyhlášením nouzového stavu. Například koncem února měli přiletět turisté z Argentiny, z preventivních důvodů však pobyt stornovali. Zájezdy postupně zrušila nebo odložila většina cizinců. Sám jsem také nakonec odvolal prohlídku města se skupinkou z Německa, protože jsem se obával možné nákazy. Spolehlivých informací o onemocnění COVID-19 tady tehdy ještě moc nebylo a tak jsem nechtěl zbytečně riskovat,“ vzpomněl na konec zimy zkušený průvodce.

Doplnil si znalosti

Nečekané volno v březnu a dubnu využil k dalšímu rozšiřování svých znalostí. Vrátil se k odborným publikacím a knihám, na které při běžném pracovním režimu nebyl dostatek volného času.

Znovu si procházel město a jednotlivé olomoucké památky a zabýval se na nich každým detailem.

„Dá se říct, že na letošní turistickou sezonu jsem díky tomu připravený zřejmě ještě víc než na ty předcházející. Teď jen, aby do města zase jezdili turisté. Letos budeme mnohem víc zaměřeni na tuzemskou klientelu. Návštěvníci ze zahraničí se vrátí, ale potrvá to asi delší dobu. K nějakému oživení určitě dojde po otevření hotelů,“ předpokládá Štefan Blaho.

V sedmi jazycích

Turisty provází po Olomouci už přes dvacet let. S krásami města je seznamuje celoročně a výklad nabízí hned v sedmi cizích jazycích.

Díky tomu měl vždycky už v květnu diář plný rezervací na mnoho měsíců dopředu. Letos je ale kvůli stornovaným zahraničním zájezdům volného času podstatně více, než v minulosti.

„Zatím volno využívám na školení pracovníků informačního centra a průvodců. Zvažujeme, co nabídnout nového. Loni návštěvníky města velmi zaujal bohatě zdobený freskový sál v základní škole Komenium. Letos by to mohlo být například opravené jihoslovanské mauzoleum. Zajímavou historii mají také vily ve Vídeňské ulici. Unikátem však rozhodně jsou obnovené sluneční hodiny, které byly na budově radnice odhaleny před několika dny,“ popsal olomoucká lákadla pro turisty průvodce.