Nejnovější se lidé levněji s kartou dostanou na brněnská sportoviště Starez-sportu. „Rada schválila změnu výše slevy z deset na dvacet procent,“ uvedl po rozhodnutí brněnských radní mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Kartu si od počátku jejího fungování koupilo více než tři a půl tisíce lidí. „Za loňský rok jsme prodali 1707 Brno pasů,“ zmínil mluvčí brněnského turistického informačního centra Jan Gerych.

Brno pas



co to je: turistická karta vydávaná brněnským turistickým informačním centrem



co umí: držitelé karty jezdí zdarma MHD, umožňuje zlevněný nebo volný vstup do památek a muzeí



historie: služba vznikla koncem roku 2017



zájem: kartu si do konce loňského roku pořídilo 3740 lidí

Kartu zpočátku provázely problémy. Jak po roce jejího fungování upozornil Brněnský deník Rovnost, kvůli tomu, že lidé s jejím zakoupením nedostali slevu na MHD, a do většiny atrakcí, jako do brněnské zoo či na Špilberk ušetřili pouze dvacet korun, bylo její zakoupení nevýhodné.

„Obecně by měl návštěvník možnost pohodlně navštívit takové množství objektů, aby se mu nákup Brnopasu vyplatil,“ upozornila tehdy Ida Rašovská z Mendelovy univerzity v Brně.

Loni v létě se situace změnila. „S Brno pasem mohou lidé jezdit hromadnou dopravou zdarma, a nic nebudou platit za vstup do top pěti atrakcí, například do zoo nebo brněnského podzemí,“ informoval v červenci Gerych.

I letos zájemci najdou na kartě nové výhody. „Seznam slev není definitivní, chystáme další rozšíření,“ slíbil včera Gerych.

Jednodenní Brno Pas si zájemci pořídí za 290 korun. Celkem nabízí více než čtyřicet výhod.