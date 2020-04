Jedinečný velikonoční zážitek nabídly letos známé turistické cíle v okolí Brna i jinde na jihu Moravy na Boží hod. Většinou plná místa si mohli turisté i poutníci užít prakticky bez lidí. V Moravském krasu se lidé trousili spíš po dvojicích, nebo šly rodiny s kočárky. Před Býčí skálou parkovalo asi ve dvě odpoledne jen několik aut a podobné to bylo i u vyhlášeného poutního kostela ve Křtinách na Blanensku. Po skupinkách se trousili i turisté mířící na Svatý kopeček v Mikulově a téměř prázdný byl zámecký park v Lednici na Břeclavsku. I pod hradem Veveří u Brněnské přehrady nebo v parku u zámku ve Slavkově u Brna na Vyškovsku.

Svatý kopeček v Mikulově na Boží hod velikonoční. | Foto: Deník / Attila Racek

Na parkovišti před horním můstkem propasti Macocha parkovalo hodinu po poledni jen asi dvacet aut a několik motorek, přestože se teplota pohybovala kolem dvaceti stupňů Celsia. Letní počasí, které má podle meteorologů na Velikonoční pondělí hrozit bouřkami, ale neodradilo od šlápnutí do pedálů čtyřicátníka z Vrbátek na Prostějovsku, který se vydal na víc než čtyřicetikilometrovou trasu už dopoledne. "I s přestávkami jsem to jel přes tři hodiny. Možná jsem to trochu podcenil," usmíval se muž, který chtěl zůstat v anonymitě.