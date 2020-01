Výpovědi jim doběhnou na konci ledna a s lékaři odejde i velká část zdravotnického personálu, který chod orlovské ortopedie spolu zajišťoval. Část lékařů má údajně namířeno do Karvinské hornické nemocnice, část do Frýdku či Ostravy.

V Karviné se mezitím buduje nový ortopedický tým. "Momentálně operujeme totální endoprotézy, a v Orlové menší výkony, například artroskopické. Chod oddělení bude od března zajištěn 12 lékaři, zčásti smluvními, zčásti externisty. Přesto se pan primář stále snaží sehnat další lékaře do svého týmu," prozradil ředitel Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji Ivo Žolnerčík. Dodal, že třetina sester z ortopedie své výpovědi stáhla, lékař ale zatím žádný.

Nový tým

Jak ale Deníku řekl primář ortopedie Martin Holinka, stále to není definitivní, s lékaři stále jednají. "Nicméně také budujeme nový tým. V průběhu února a března by měli přijít noví lékaři, mimo jiné také ze Slovenska, na částečné i plné úvazky. Věřím, že to bude v pohodě," uvedl Holinka s tím, že zajištěno je také akreditační vzdělávaní nových mladých lékařů.

Ortopedům při operacích momentálně vypomáhají kolegové z chirurgie. Spektrum ortopedických výkonů na karvinském pracovišti mají stejné, ovšem nedělá se jich tolik jako v Orlové. Zlepšení předpovídají na únor či březen, kdy by měl být lékařský tým konsolidovaný. "Čekací doba na zákrok je v současné době prakticky stejná, není delší než tři měsíce," tvrdí ředitel nemocnice Ivo Žolnerčík.

Budou nové sály

V Karviné se také zatím operuje ve stávajících sálech, budování dvou zcela nových je ale v plném proudu. "Projekt by měl být hotový do poloviny května a chci věřit, že v březnu nebo dubnu příštího roku by měly být k dispozici dva sály včetně dospávacích pokojů hotové," prozradil ředitel karvinské nemocnice.

V Orlové lékaři provádějí pouze drobné zákroky. "Zda tam budeme dělat jednodenní chirurgii, se uvidí v blízké době. Chceme v prvé řadě zajistit smlouvy s pojišťovnami a pokud bude dostatek personálu, bude tam fungovat jednodenní chirurgie," říká Ivo Žolnerčík.

Nové posily očekává karvinská nemocnice také na interním oddělení. Po odchodu primáře Vlastimila Koziela má přijít na šéfovské místo žena, a s sebou má přivést dva nové lékaře. "V provozu máme jednu stanici interny, lékařský tým naplněn. Nové lékaře ale rádi přivítáme," dodává ředitel Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji.