Goliášová působí jako lektorka rukodělného podnikání, založila web Tvůrci v praxi a prostřednictvím kurzů pomáhá tvůrcům, kteří se chtějí prodejem svých výtvorů uživit. „Podnikala jsem v různých oborech a mnoho z mých projektů bylo tvůrčích, například jsem vyráběla šperky. A najednou za mnou ostatní tvůrci začali chodit a vyptávat se, jak to dělám, že se stále držím, když jiní průměrně po půl roce končili,“ popisuje Goliášová svou cestu k zahájení lekcí.

Pomoc rozvíjet tvůrčí podnikání jiných vnímá jako šanci zachránit zanikající řemesla. „V dnešní době lidé nemají čas na koníčky, takže pokud chceme, aby se rukodělná tvorba zachovala, musí být schopná lidi uživit,“ vysvětluje žena.

Zároveň ale dodává, že podnikat je pro mnohé talentované lidi náročné. „Má to několik důvodů. Jednak se u nás rukodělné výrobky obecně špatně prodávají. Lidé nejsou zvyklí za takové věci platit, a pro tvůrce je těžké prodat díla za cenu, která je úměrná času a energii, kterou do tvorby vložili. Problémem je také nastavení myšlení většiny tvůrců. Typický český řemeslník je introvert, který si raději někam zaleze a tam tvoří, nerad se vychvaluje a ukazuje a neumí si říct o peníze,“ zmiňuje Goliášová. Podle ní je problém také v tom, že u lidí s tvůrčí duší nefungují běžné podnikatelské modely.



V kurzech pomohla již stovkám začínajících podnikatelů. „Nabízím ale víc. Tvůrci jsou lidé, kteří mají většinou hluboko do kapsy, proto je vzdělávám i zdarma. Například jsem natočila povídání na různá podnikatelská témata, třeba vysvětluji, jak nastavovat ceny. No a také jsem založila facebookovou poradnu, kde už vznikla velmi široká komunita tvůrčích podnikatelů, kteří si vzájemně radí,“ říká oceněná žena.



Vzniklá komunita je pro ni největší radostí, stejně jako když vidí, že její svěřenci zakládají internetové obchody a rozjíždí úspěšné podnikání. „Díky setkání s nimi navíc často zkouším nové rukodělné techniky,“ usmívá se.