Utíká do nevzhledného stavení za slepicemi, nad nimiž právě svačí velký králík. Po několika krocích jsou k vidění a také ke slyšení v klecích vrkající holubi. Za nimi je ustájená kobyla Gábina spolu s černými i bílými ovcemi. Jako chovatel se o vše stará Jan Šantavý. „Hospodařím tady asi osm let. Jak jsem se rozvedl, odstěhoval jsem se sem. Kvůli zvířatům, baví mě to tady,“ svěřil se dvaasedmdesátiletý muž.