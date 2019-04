Právě v tamních skalách hnízdí jeden z párů vzácných ptáků. „Za pásku nešli. Ale zřejmě si mysleli, že pro drony zákaz neplatí. To je velký omyl. Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů. A mezi ně sokol patří,“ uvedl zástupce vedoucího Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras Antonín Tůma.

Vše se nakonec vyřešilo domluvou. Za přestupky přitom mohou strážci přírody na místě udělit pokutu až do deseti tisíc korun. Zákaz vstupuje je podle Tůmy v okolí Býčí skály v češtině i angličtině. Přesto ho lidé často nerespektují. Nyní přibyly i cedulky se zákazem používání dronů.

„Zákon přesně nevymezoval, co vlastně dron je. Letadla bez pilotů a modely letadel v Moravském krasu nesmějí létat bez našeho souhlasu nad první a druhou ochranou zónou. To jsou národní přírodní rezervace, přírodní památky a jejich okolí,“ dodal Tůma.

Povolení pro soukromé účely? Ne

Povolení by podle něj bylo možné získat jen v případě vědeckého výzkumu nebo odborného monitoringu. Pro běžné soukromé účely ne. V současnosti v Moravském krasu hnízdí dva páry sokolů. Kromě Býčí skály také ještě na utajovaném místě.

„Sokoli v okolí hnízda udržují takzvanou bezletovou zónu. Cokoliv, co se tam dostane cizího, považují za predátora a ohrožení života. Na dron by samec zaútočil a mohl se zranit. Nebo by hnízdiště pár rovnou opustil. Takové případy už se staly. Drony jsou v současnosti velmi populární a cenově dostupné. Jejich letů i v chráněných oblastech přibývá,“ uvedl René Bedan, který vzácné dravé ptáky léta fotografuje a hlídá jejich hnízdiště.

Letošní mláďata by se podle něj mohla vylíhnout na přelomu dubna a května.

S ochranou pomáhají jeskyňáři i fotopasti

V Moravském krasu sokoli stěhovaví předloni zahnízdili po padesáti letech. Loni se tam usadily dva páry, které dohromady vyvedly osm mláďat. Rok předtím pět. Obě hnízdiště jsou pod dohledem. V hlídaném prostoru se mohou pohybovat pouze strážci přírody. S ochranou lokalit jim pomáhají jeskyňáři a fotopasti.

„Je to potřeba, protože řada lidí zákaz vstupu porušuje. V minulosti jsme museli pokutovat třeba tři ženy, které se dostaly nad hnízdo sokolů. Věděly, že se tam nesmí. Tvrdily, že když budou potichu, nic se nestane,“ uvedl jeden ze strážců přírody Radovan Mezera.