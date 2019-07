Nejenže makaci okrádali návštěvníky, dva výtečníci utekli a potulovali se za hranicemi Olomoucka. Jiní uprchlíci zase chodili na smetánku do kávy v místní restauraci. Nyní je ve výběhu klid. V zoo ale moc nevěří, že opice zase něco nechystají.

„Podívaná na ně je vskutku velkolepá a stojí za to vypravit se po 42 metrů dlouhé, sedm metrů nad zemí visuté lávce a pozorovat počínání makaků. A aby nebylo jen tak ledajaké, makaci ho zpestřili i o pohled na svá tři mláďata,“ zvala návštěvníky zooložka Jitka Vokurková.

Kradli nápoje i fotoaparáty

Olomoucká zoo chová makaky od roku 2006. Celkem se podařilo odchovat 68 mláďat. Za léta strávená ve výběhu však vynalézaví makaci zdatně školili nejen personál zoo, ale i návštěvníky.

„Z první skupiny se stala doslova mafie, která ve výběhu postupovala zcela systematicky a návštěvníky obírala o fotoaparáty, nápoje a téměř cokoliv, co bylo k dispozici. Současně se jedná i o chronické útěkáře, kteří mají díky své inteligenci stále v záloze nějakou záludnost. První se jmenovali Tatin a Šimpy. Tehdy vzali za vděk hvozdy Libavé,“ vzpomínala slavné útěkáře mluvčí zoo Iveta Gronská.

Makak mezi plyšáky

Další nesnáze zažili ošetřovatelé v době rekonstrukce výběhu, kdy makaci byli po několikaměsíční snaze odchytu umístěni na provizorní místo. Z toho však uprchli a stali se z nich hosté místní restaurace.

„Jelikož milovali smetanu do kávy, pojal zoolog myšlenku napíchat smetánky uspávací látkou. Jenže nebyl by to makak, aby nerozpoznal smetánky, s nimiž je něco jinak, takže dále konzumovali pouze originál zabalené. Jedno z mláďat dokonce bylo nalezeno mezi plyšáky v obchodu se suvenýry, kterak jako jediný plyšák horlivě mrká na návštěvníky,“ ohlédla se mluvčí zoo.

Poslední lapálii si makaci připravili ke slavnostnímu otevření jejich inovovaného výběhu. „Tehdy doznali, že elektrický ohradník dokáží překonat, hvízdli na sebe a v momentě vypuštění do výběhu, výběh opustili nadobro. Nyní ho obývají bez problémů, ale nikdo jim nevěří, že zase nepřemýšlí o nějaké lumpárně,“ usmála se mluvčí.