„Majky jsou doslova chodícími pytlíčky jedu a svou chemickou zbraň neváhají použít. Dělají to přitom velmi bizarně, své nohy totiž v ohrožení ohnou tak silně, že jim v kloubech popraskají a vyteče z nich oranžová tekutina, která obsahuje jed kantaridin,“ uvedl Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd.

Jed majky může vyřadit z činnosti ledviny a ve vysokých koncentracích dokáže být i smrtelný. Dle názoru odborníků by se však takové následky týkaly pouze člověka, který by brouka snědl. Rozhodně ale platí fakt, že dotyk s pokožkou může vyvolat podráždění a místo se následně velmi špatně hojí.

„Nejen proto by návštěvníci rezervace neměli brouky, které najdou, brát do ruky,“ varoval Dalibor Dostál, ředitel ochranářské organizace Česká krajina, která stojí za vracením divokých koní či zubrů do české přírody.

V rezervaci se vyskytuje majka fialová i majka obecná. „Jsou to nápadně velcí brouci, zejména samice jsou typické obřím zadečkem, kde schraňují tisíce vajíček. Z nich se líhnou larvičky, které se pak na květech přichytávají samotářských včel, nechají se odnést do jejich hnízda, kde nakonec parazitují na včelím plodu a zásobách potravy,“ řekla Lucie Ambrožová z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, která se monitoringem brouků v rezervaci zabývá. Na milovických pastvinách zaznamenali entomologové také nový druh majky s latinským názvem Meloe decorus. „Příchod tohoto druhu do Milovic je další známkou významu lokality pro vzácné teplomilné druhy,“ dodal Miloslav Jirků.