Stezka k Pravčické bráně slouží více než 140 let, byla postavena v 80. letech 19. století ještě za tehdejších majitelů panství Clary-Aldringenů. Tomu také odpovídá její stav. „Dřevěné schody jsou provizoriem, které nahradí propadlý mostek na cestě. Na tom se kvůli prohlubující se erozi daly do pohybu základy a ani opravy z minulosti mu nepomohly, spíše uškodily,“ vysvětlil mluvčí správy národního parku Tomáš Salov.

Řemeslníci proto vytyčili náhradní cestu, která poslouží desítkám tisíc turistů během každého měsíce příští turistické sezóny. Nové schodiště vyšlo správu parku na několik desítek tisíc korun.

„Jsme rádi, že se to dělá. Jen mne mrzí, že se nyní rekonstruuje cesta za státní peníze, ale vstupné pak zkasíruje podnikatel. I když je pravda, že nyní se neplatí,“ uvítal opravu ředitel destinační agentury České Švýcarsko Jan Šmíd s tím, že doufá, že se naplánuje adekvátní rekonstrukce celé cesty. „Tak, aby to odpovídalo nejnavštěvovanější přírodní památce v Ústeckém kraji. Doufám, že dojde i na opravu cesty od Tří pramenů,“ dodal Šmíd.

U Pravčické brány vyrostlo nové schodištěZdroj: se svolením Správy NPČŠ

Právě s kompletní opravou cesty v areálu Pravčické brány národní park již nyní počítá. V současné době se pracuje na projektové dokumentaci, která se musí vypořádat s velmi složitým terénem, kterým stezka vede. Tomu bude odpovídat také cena, předběžné odhady mluví o přibližně deseti milionech. Je ale možné, že konečná částka bude vyšší, i s ohledem na rostoucí ceny stavebních materiálů a lidské práce. Přímo pod bránu se navíc nedostane žádná těžká technika, téměř všechnu práci je potřeba odvést ručně a materiál dopravit na čtyřkolkách nebo lanovkou.

„Pokud bychom cestu neopravili, turisté by se vůbec nedostali k Pravčické bráně. Došli by jen na místa, odkud skalní útvar vidět není,“ doplnil Salov.

Dojde k vybudování nové cesty?

Kromě této drobnější opravy se uvažuje také o vybudování zcela nové cesty, která by obešla současné zpoplatněné místo, a návštěvníci Českého Švýcarska by se tak dostali k výhledům na pískovcový unikát bez nutnosti platit vstupné. Tato investice by ale vyšla na mnohem více peněz, než kolik bude stát chystaná rekonstrukce stávajících klikatících se cestiček uprostřed skalního světa. Podle současných odhadů by totiž vyšla na přibližně čtyřicet milionů korun.

Areál Pravčické brány je od začátku listopadu dočasně přístupný jen od pátku do neděle. Provozovatel Sokolího hnízda totiž v pracovních dnech pracuje na údržbě objektu, která neumožní přístup do areálu. Toho využila správa národního parku a pustila se do další těžby požárem zasažených stromů u frekventované turistické stezky od Tří pramenů k Pravčické bráně. Na to, aby dřevorubcům někdo nevběhl pod pilu, dohlížejí strážci národního parku.