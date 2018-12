U školy v Kokoníně sviští auta. Lidé si stěžují na nedodržování rychlosti řidičů

Auta u školy v Kokoníně na Jablonecku jezdí hodně rychle, mnozí řidiči evidentně nedodržují ani předepsanou rychlost padesát kilometrů v hodině. Rodiče si stěžují, škola řeší stížnosti každou chvíli.

Ilustrační foto.Foto: Infografika DENÍKu

„Zkuste se někdy postavit v půl osmé ráno ke škole dole v Kokoníně. Padesátkou jede tak polovina aut,“ popsala jedna z maminek dítěte navštěvující Základní školu Kokonín, přesněji takzvanou dolní školu. „Je to tak, i my jako škola jsme na problém úřady už upozorňovali,“ sdělila zástupkyně ředitelky Dita Dudová.

Vedení školy by si představovalo alespoň přechod pro chodce, u něhož by platila nižší rychlost. "Mezi mé další požadavky patří i instalace dopravního značení upravující rychlost a zejména v ranních hodinách zajištění hlídek ze strany městské policie," doplnila ředitelka ZŠ Kokonín Lea Šmídová.

O tom, že řidiči tudy jezdí nevybíravě, se přesvědčil i redaktor Deníku. Během půl hodiny před začátkem vyučování po silnici mezi Jabloncem a Pulečným, respektive Rychnovem, projelo v pondělí před školou na 70 aut. Přibližně 25 z nich jelo zjevně více než padesát, dvě, možná tři i více než sedmdesát kilometrů v hodině.

Rodiče a vedení školy poukazují i na fakt, že zdejší strážník okrskář jezdí hlídat přechod jinam do svého rajónu – do Vrkoslavic proti bývalému Dělnickému domu. „Toto místo si vyžádali občané při setkání politiků s vedením města. Vznesli podnět s tím, že řidiči nerespektují semafory a jezdí na červenou, a tímto je ohrožen život a zdraví přecházejících dětí od zastávky autobusu,“ vysvětlila mluvčí magistrátu Markéta Hozová.

Přesto v Kokoníně jablonečtí strážníci rychlost automobilů měří. „Od ledna 2018 do dnešního dne jsme v této ulici odhalili 51 přestupků řidičů, kteří porušili nejvyšší povolenou rychlost v obci,“ popsal ředitel jablonecké městské policie Luboš Raisner. Z toho bylo 45 přestupků pro porušení nejvyšší povolené rychlosti v obci o méně než 20 km/h a 6 přestupků pro překročení rychlosti v obci o více než 20 km/h.

Podobné problémy řeší školy a rodiče na mnoha místech Jablonecka. Jedním z nich je například škola v Pěnčíně. Na úseku hlavní silnice tady platí 30 km/h. Dopravní značku se sníženou rychlostí tu osadili v roce 2011, kdy proběhla generální rekonstrukce vozovky.

„V obci tehdy proběhla velká debata nad tímto omezením. Především rodiče dětí byli pro, našli se ale i lidé, kterým to nedávalo smysl,“ poznamenal starosta Pěnčína Ivan Matějček. Policisté tady často rychlost měří a udělují i pokuty. „Přesto by dle mého mělo existovat ještě lepší dopravní řešení,“ myslí si starosta. I tak se podle jeho slov bezpečnost dětí zlepšila.

„Policisté na tomto místě měří rychlost pravidelně. Řidiči to vědí, a tak opravdu rychlost dodržují. Nejvíce jsme naměřili 60 kilometrů v hodině,“ popsala policejní mluvčí Ivana Baláková.

Víte, jaké vám hrozí pokuty, pokud překročíte rychlost v obci? Může ji dostat řidič, který překročí rychlost byť jen o 5 km/h, a to až do jednoho tisíce korun. Překročení rychlosti v obci do 20 km/h je „honorováno“ pokutou až pět tisíc korun a ztrátou dvou bodů v dvanáctibodovém systému. Pokud vám policisté naměří, že obcí projíždíte rychleji o 20 až 40 km/h, přijdete až o pět tisíc korun a tři body. A konečně, když pojedete v obci více než 90 km/h, můžete zaplatit až 10 tisíc korun a přijdete o pět bodů. Policie vám taky může sebrat řidičský průkaz.