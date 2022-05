Vloni zahájená stavba nového mostu v Trocnově dospěla do finále. Most nad železniční tratí z Českých Budějovic do Českých Velenic a dále do Vídně už začal sloužit ve zkušebním provozu. Pro investora, kterým je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, se začal stavět vloni a byla s tím spojena i uzavírka starého mostu nad železnicí.