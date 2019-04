„Někdy je to husté, ale někdy zase příjemné,“ říká ředitelka Kynclová, která na škole pracuje už 33 let. „Funguje nám to trochu jinak než třeba ostatním ředitelům v mosteckých školách, ale funguje,“ podotýká.

Konkrétní příklad? Ve městě, když potřebuje ředitel nebo ředitelka mluvit s rodiči žáka, tak si je pozve do školy a oni buď přijdou, nebo nepřijdou. „U nás je to jinak. Já vím, že když je budu zvát zápisem v žákovské knížce, tak nejenže nepřijdou, ale ještě se to bude protahovat, a tak si za nimi musím dojít sama. Prostě se seberu a jdu k nim domů a vše vyřídíme na místě,“ poukazuje na specifika školy i samotného sídliště. Jedna rodina se dokonce ze sídliště odstěhovala, prý kvůli tomu, že ředitelka byla důsledná. „Vzkázali mi, že jsem prý moc otravovala,“ říká s úsměvem.

Nakupuje i pomůcky

Nezřídka se stává, že učitelé dětem hromadně zakoupí učební pomůcky, protože vědí, že rodiče to neudělají. „Jo, to už jsem taky zažil. Jeli jsme nakoupit na víkend a manželka k tomu ještě přidala dvacet pravítek se zdůvodněním, že příští týden je budou děti ve škole potřebovat,“ nechal se slyšet manžel František Kyncl, který pracuje u městské policie v Mostě. Už si prý na podobné věci za ty roky zvykl. Podle něj je manželka velká bojovnice, protože jinak by svou práci nemohla dělat.

Kynclová začínala před 33 lety, kdy nastoupila po škole jako vychovatelka. Potom dělala zástupkyni na prvním stupni a poté na druhém stupni. Nyní už 14 let školu vede jako ředitelka. Na otázku, zda to někdy nechtěla vzdát, odpověděla: „Určitě ne.“ Poukázala na to, že se povedlo, aby několik dětí odešlo na střední školu.

„Není jich mnoho, ale jsou. A když se vám pak stane, že zjistíte, že jeden z vašich žáků šel studovat na střední školu maturitní obor a uspěl v krajském kole olympiády z němčiny, tak si řeknete, že jsme mu u nás asi nedali špatný základ. A víte, že vaše práce, když samy děti chtějí a mají podporu, má smysl,“ svěřila se Monika Kynclová. Spoléhá na skvělý kolektiv, který ve škole má. „Bez něj by to prostě nešlo, to všichni víme,“ dodala.

Absence dětí roste

Chanovská základní škola má v současnosti dvanáct tříd, do kterých dochází 170 dětí. K tomu je potřeba přičíst ještě 26 dalších dětí, které v tuto chvíli pobývají ve Velké Británii. Pedagogický sbor tvoří 16 učitelů. Ve škole je jedna přípravná třída, od nového školního roku budou dvě. Podle ředitelky je to právě předškolní vzdělávání, které celému učitelskému sboru hodně pomáhá. Učitele trápí absence dětí ve škole. Ta se nesnižuje, má spíše opačnou tendenci. „Snažíme se všichni, ale zhoršuje se to. Bohužel,“ komentovala situaci ředitelka.

Minulý týden převzala medaili hejtmana Ústeckého kraje. „Určitě si takovéto ocenění jako velké poděkování za svou usilovnou a dlouholetou práci zaslouží a věřím, že to pro ni je podpora do dalších let,“ řekl při předání ústecký hejtman Oldřich Bubeníček.