V Hrotovicích na Třebíčsku zažívají nejnáročnější momenty za celou pandemii. V základní škole řeší nedostatek učitelů. „Nemáme příliš nakažených žáků. V izolaci máme především vyučující. Je jich více než pět. Buď jsou nemocní oni, nebo někdo z rodiny. Neděláme nic jiného, než že suplujeme. Kantoři učí i mimo svůj obor, abychom to zvládli. Nemají čas na odpočinek. Vypjatý určitě bude i příští týden. Pak uvidíme, jestli se to nezlepší,“ posteskl si zástupce ředitelky Štěpán Florián.

O moc lepší situace není ani na Základní škole T. G. Masaryka Třebíč. Příští týden by se to podle zástupkyně ředitele Libuše Trvalové mělo zlepšit. „Od pondělí se nám začnou vracet první kolegové. Teď jich máme v karanténě dvacet. Stává se, že mají nemocné děti. Studentů je doma přes sedmdesát. Hodně suplujeme a spojujeme skupiny, pokud je to možné. Jde například o výuku jazyků,“ řekla zástupkyně Trvalová. Ve škole žáky učí prezenčně i online.

Situace se zhorší

Krajská hygiena zatím na Vysočině letos žádnou školu nezavřela, ani o tom nyní neuvažuje.

„Omikronem jsou nejvíc zasažené právě školy. Konkrétní situace řešíme vždy s vedením školy. Do karantény odcházejí konkrétní žáci, případně celé třídy. S ohledem na stoupající počty pozitivních osob a aktuální vývoj očekáváme, že se v kraji situace zhorší,“ vyjádřila obavy mluvčí Krajské hygienické stanice v Jihlavě Jana Böhmová.

Jednu celou třídu mají v karanténě na Základní škole Bystřice nad Perštejnem. Kvůli tomu ji vyučují online.

„Vždycky nějaké pozitivní dítě zachytíme. Naposledy to bylo osm žáků. Mimo máme i jednu učitelku a asistentku. Marodí nám vždycky někdo. Ale daří se, aby se někdo zase vrátil. Zatím to výuku příliš neomezuje. Takový stav u nás pokračuje už od prosince. Nezlepšuje se to,“ sdělila ředitelka Hana Kopecká a dodala, že do budoucna očekává větší počet nemocných kolegů i žáků.

Informace má krajská hygienická stanice k datům od 17.1. – 23.1.2022

- Hygienické stanice shromažďují informace v pondělí za předešlý týden.



- Hygiena na Vysočině řešila 330 pozitivních případů ve školách.



- Zachytila 195 případů na základních školách.



- Dalších 135 případů bylo na středních školách.



- Z mateřských škol bylo pozitivních patnáct dětí a jedenáct pedagogů.