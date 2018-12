Poněkud nešťastný termín Světového poháru v biatlonu, který v novoměstské Vysočina Areně skončí v neděli 23. prosince, komplikuje život nejen místním obyvatelům.

„Celé město je ucpané, všude jsou samé zmatky. Namísto příjemné předvánoční atmosféry musíme snášet nájezdy sportovních fanoušků. Je mi jasné, že většina z nich míří do Vysočina Areny a do města zajede jen zlomek z celkového počtu, ale i tak je to na desetitisícové městečko moc. Jsem zvědavý, jak nakoupíme před Štědrým dnem. Ovoce a pečivo jsme nemohli kupovat týden předem. Obchody jsou už teď přeplněné lidmi, kteří jsou ve městě a v okolí ubytovaní. Chudiny prodavačky, ty si to užijí hned dvakrát,“ poznamenal Milan Dostál z Nového Města na Moravě.

„Je to samozřejmě komplikace, bohužel to musíme vydržet. Uvědomujeme si, že je to nepříjemný termín, ale Novoměšťáci to určitě zvládnou,“ míní starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

„Snažili jsme se o změnu termínu a ukončení závodů už 22. prosince. Ale jsme podřízeni diktátu televizních společností. IBU ani majitelé televizních práv s takovým přesunem nesouhlasili,“ dodal šéf organizačního výboru Světového poháru v biatlonu Jiří Hamza.

Ani lidé přijíždějící do novoměstské nemocnice, ať už na vyšetření, nebo na návštěvu za někým blízkým, to v těchto dnech nemají právě jednoduché. „Sport nesleduji, úplně jsem zapomněla, že je biatlon. Jela jsem do nemocnice za tatínkem na návštěvu. Parkování, to je katastrofa. Horní parkoviště si zabrali organizátoři biatlonu a zaparkovat jinde byla prostě tragédie. Alespoň na návštěvníky nemocnice by mohli brát sportovci ohled,“ netajila se rozhořčením Ivana Klusáková z Bystřice nad Pernštejnem.

„Hlavní parkoviště nemocnice je uzavřeno, lidé bohužel musí hledat parkovací místa jinde, buď v přilehlých ulicích, nebo na dolním parkovišti. Organizátoři akce jako parkoviště připravují louku nad nemocnicí, tam bude možné také zaparkovat,“ upřesnila situaci okolo parkování ve dnech biatlonových závodů tisková mluvčí nemocnice Tamara Pecková.

Stížnosti se ale ozývají také z dalších stran. Například od milovníků bílé stopy, kterých ve městě a okolí není právě málo. „To nikoho vážně nenapadne, že když shrnete veškerý sníh z luk od pekáren až ke koupališti kvůli parkování na biatlon, že se tam prostě bez toho sněhu nedá lyžovat? „Díky“ za výborný zážitek, když jsme tam s dětmi, a ne sami, museli místo lyžování jít pěšky. Nevím, jestli někdo jen nepřemýšlel, nebo mu to je úplně jedno,“ vzkázal prostřednictvím novoměstského facebooku těm, kteří připravovali parkovací místa pro fanoušky, Filip Harvánek.

„Běžkaři musí dojít ke koupališti a jet až odtamtud,“ doporučil vyznavačům běžeckého lyžování novoměstský starosta. „Přiznávám ovšem, že připomínka je to dobrá, musíme si příště dát pozor na to, abychom běžkaře zbytečně neomezovali. Ale i mnohé další připomínky, které se ke mně dostaly, byly věcné. Pokusíme se k nim napříště přihlédnout,“ doplnil Michal Šmarda.