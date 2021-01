Udženija zahájila útočný výpad proti Pirátům už během čtvrteční schůze pražských zastupitelů. „Vy jste neschopnej. A nepracujete!“ řekla Hřibovi při debatě o programu, kam opozice chtěla zařadit bod o výměně ředitele Pražské plynárenské. Občanští demokraté v čele s předsedou krajské organizace Tomášem Portlíkem naráželi na to, že Pirátská strana se před komunálními volbami v roce 2018 „zaklínala“ transparentností. Piráti, Praha sobě a Spojené síly (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) mají příslib „otevřené“ radnice dokonce v programovém prohlášení.

Udženija a spol. však zmínili, že radní Adam Zábranský (Piráti), jenž má v gesci bydlení a právě transparentnost, předložil na zastupitelstvu jen 34 tisků a většina z nich byla o dokončení privitazice městských bytů z minulých let. Podle pražské ODS se žádný z nich netýkal transparentnosti či řešení bytové problematiky, která metropoli dlouhodobě trápí. Faktem je, že mezi předkladateli schávelných tisků Zábranského jméno moc často nefiguruje. Pražský radní se však angažoval například v ubytování bezdomovců během koronavirové krize.

„Počet předkládaných tisků je mnohem více závislý na rozdělení gescí mezi členy rady než na samotných aktivitách jednotlivých radních. Metrika počtu předkládaných tisků dává jen velmi malý smysl, což paní Udženija jako místostarostka městské části jistě ví. Tisky připravují odbory magistrátu a podle charakteru jsou projednávány buď v radě, nebo zastupitelstvu,“ zareagoval Zábranský pro Pražský deník. Dodal, že transparentnost je především o změně fungování úřadu ne o počtu projednávaných tisků. „Nedává smysl zatěžovat orgány města věcmi, které projednávat nemusí, a které jsou navíc založené na dohodě v koalici.“

Po pár dnech po zmíněmém konfliktu šéfku zastupitelů za ODS rozčilil rozhovor poslance a lídra předvolební koalice Pirátů+STAN Ivana Bartoše pro Právo – a to především odpověď na otázku, zda by chtěl jít do vlády s občanskými demokraty, když v Praze „dělají všechno možné, aby sesadili primátora Hřiba“.

Chápu, proč se o mě @PiratIvanBartos otírá a skoro vylučuje spolupráci mezi @ODS_Praha a @PiratskaStrana.Já jí vylučuji v tuto chvíli také, protože mají ve svém čele nemakačenka.Vždy jsem kladla vysoké pracovní nároky na sebe i kolegy. Za naší práci hovoří výsledky#faktavskecy pic.twitter.com/u1Vrz5jUX3 — Alexandra Udzenija (@UdzenijaAlex) January 26, 2021

„Pražská ODS je kapitola sama o sobě, zejména prezentovaná paní Udženijou,“ uvedl předseda Bartoš s tím, že spolupráce Pirátů s občanskými demokraty v Poslanecké sněmovně či v Brně funguje. Politička inkriminovanou pasáž sdílela na twitterovém účtu s tím, že spolupráci s Pirátskou stranou na magistrátní úrovni odmítla, protože mají ve svém čele „nemakačenka“.

„Vždy jsem kladla vysoké pracovní nároky na sebe i kolegy. Za naší práci hovoří výsledky,“ dodala Udženija a dalších několik příspěvků označila takzvaným „heštegem“ #faktavskecy. Následně uvedla příklady, proč podle ní pražský primátor nevykonává svou funkci dobře a proč se jí Bartošova zmínka dotkla osobně.

Očkování? „Primátor fňuká do médií a nemá nic připraveno“

„Zatímco Praha 2 má naočkovanou skoro polovinu seniorů starších 80 let, primátor Hřib jenom fňuká do médií a má připraveno velké NIC,“ zmínila Udženija distribuci vakcíny proti covid-19. „Realita je taková, že Praha byla mezi prvními kraji, kde byli proočkovaní v domovech seniorů všichni klienti i pečovatelé, kteří o to projevili zájem v první vlně,“ odpověděl Hřib prostřednictvím Pražského deníku.

Dodal, že v úterý navíc ve spolupráci s radní pro zdravotnictví a sociální oblast Milenu Johnovou (Praha sobě) vyjednal s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO), že budou přednostně očkováni i obyvatelé domů s pečovatelskou službou. V původní vládní strategii totiž nebyla tato zařízení v prioritní skupině, ačkoliv jsou zde starší (a nemocní) lidé ohrožení koronavirovou nákazou. Zmatky ohledně očkování v Praze přisuzuje Hřib právě Babišovi a jeho kabinetu.

Udženija pak vzkázala Hřibovi a spol., že na radnici druhé městské části od roku 2006 se stranickou kolegyní a starostkou Janou Černochovou „dělají maximum pro občany“, což dokazují volební výsledky. Hřib kontroval kauzou odvysílanou v pořadu Reportéři ČT, kdy Praha 2 svěřila 300 milionů korun ztrátové firmě, jejíž většinový majitel je v exekuci. „A vedení radnice odmítá říct, kdo jim to poradil. Hrozí tak opakování scénáře 'Key Investments', který byl dříve běžnou cestou, jak se za vlády ODS ztrácely peníze z pražských radnic,“ komentoval primátor Hřib.

Šéfovi zmíněné makléřské firmy Danielu Brzkovskému pražský městský soud loni potvrdil pětiletý trest vězení. V dozorčí radě Key Investmenst před lety mimochodem působil také Josef Mráz, výkonný ředitel Agrofertu – toho času ve svěřenských fondech premiéra Babiše. Na podivných finančních operací vydělal jeho tehdejší přítel a zesnulý expředseda vlády Stanislav Gross z ČSSD…

Hřib: ODS s ANO vědomě sabotuje dopravní stavby

Ale zpět do Prahy na magistrát. Udženija dále tweetovala, že po boku exprimátora a současného opozičního zastupitele Bohuslava Svobody „bojovala proti těm, kteří pražskou ODS tak strašně poškodili, a dodnes za to sklízí ovoce v podobě dehonestace a ostrakizace.“

Pan primátor Hřib v té nejkritičtější fázi pandemické krize nedělá vůbec nic. Je naprosto zbytečný, městské části si musely poradit bez něj. O tom je i můj tweet a to je také důvod, proč ho ODS, jako vítěz voleb v Praze, chce odvolat. — Alexandra Udzenija (@UdzenijaAlex) January 26, 2021

Hřib na mediální přestřelku s Udženijou reagoval tak, že pražská ODS je „skutečně případ sám pro sebe“, jak naznačoval Bartoš. „Její zastupitelé například na posledním zastupitelstvu ukázali, že nechtějí zlevnit provoz odbavovacího systému aplikace Lítačka. Nehlasovali totiž pro memorandum s Jihočeským krajem, který chce náš odbavovací systém používat, čímž dojde k rozložení fixních nákladů mezi více subjektů. Přitom v rozpravě nic neřekli a ODS má hejtmana Jihočeského kraje (Martina Kubu), kde to memorandum už schválili,“ zlobí se pražský primátor.

Podle Hřiba také hlasovací koalice ODS – ANO v pražském zastupitelstvu „vědomě sabotuje“ koaliční návrhy ohledně velkých projektů v oblasti dopravní infrastruktury, konkrétně zmínil plánovanou stavbu metra D. Každopádně to vypadá , že do říjnových voleb se odehraje ještě několik kol vzájemných sporů.