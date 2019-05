„Je to každoroční oslava psí krásy," říká Zdeněk Hejzlar, jednatel Moravskoslezského klubu anglických ohařů.

Jeho slova brzy potvrzuje zástup psů a jejich pánů mířících ze zámecké zahrady směrem k nastoupeným rozhodčím. Před zámkem se během několika minut za zvuků lesních rohů formuje dlouhá řada psovodů se svými čtyřnohými přáteli. Ti jsou rozdělení podle rasy a tak na nádvoří vzniká pět různobarevných skupin. K vidění jsou angličtí setři, gordon setři, irští setři, irští červenobílí setři a pointeři.

Po úvodním slovu se psi se svými pány odebírají k boční straně zámku, kde jsou připraveny výběry pro jednotlivá plemena. Pyšný majitel nejprve svého psa drží v klidu a rozhodčí diktuje zapisovatelce své postřehy. „Dobrá rovnováha, pěkné kosti, maskulinní výraz," diktuje. Potom majitel psa vstává a běží s ním několik koleček ve výběhu. „Má pěkný temperament, ale k vítězství by potřeboval prokázat víc sebevědomí," sděluje rozhodčí konečně svůj verdikt.

Právě povahu zvířete by si měli zájemci uvažující například o koupi irského setra uvědomit. „Je to temperamentní plemeno. Irští setři jsou lovecky založení. Jsou to aristokrati. Jsou chytří, společenští, ale taky tvrdohlaví. Výcvik je náročný, vyžaduje dva roky trpělivosti a každý den je potřeba patnáct minut trénovat. Jsou oblíbení pro svou barvu, ale lidé by si o nich měli napřed něco načíst. Když přijde psí puberta, je to náročné. Jinak se s nimi ale dá dělat úplně všechno," říká členka klubu a majitelka chovatelské stanice Romana Kšírová.

Jde o událost určenou především pro členy klubu, ale vítaní jsou i ostatní návštěvníci. „Účastním se každý rok, i když už nejsem členem klubu. Je tu pěkná atmosféra, prostředí zámecké zahrady je příjemné. Jsou tu krásní psi, hlavně pointeři. Jsem taky sympatizantem tohoto plemene. Používám ho jako loveckého psa. Líbí se mi jak je temperamentní, společenský a pracovitý," prozrazje Michael Bebar.

I přes velké množství psů se ohaři snášejí s klidem a nedochází k žádným konfliktům. Přijít se podívat tak může opravdu kdokoliv. Možná to někoho inspiruje ke vstupu do klubu. „Náš klub se věnuje jak výcviku a pracovní činnosti, tak i výstavní činnosti. Usilujeme o to, aby klub vytvářel příznivé podmínky pro všechny členy," říká Hejzlar.

Pozvání letos přijali zahraniční rozhodčí, aby měli majitelé psů posudky i od jiných než českých odborníků. Letos přijela Bettina Smith-Horn z Německa a Sjoerd Jobse ze Švédska. Hodnotili vzhled psů podle pravidel mezinárodní kynologické federace. Letos bylo přihlášených sto jednapadesát jedinců, z toho čtyřačtyřicet gordon setrů, což z výstavy dělá největší každoroční přehlídku setrů a pointrů v České republice.

