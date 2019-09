„V současné době je stavební stav lázní stabilizovaný, na druhou stranu ale rozhodně není k většímu využívání,“ uvedl náměstek jabloneckého primátora a architekt Jakub Chuchlík. Na rozsáhlou rekonstrukci historické budovy nemá Jablonec nejen peníze, ale ani záměr, k čemu by měly sloužit.

Město chce budovu opravovat alespoň kousek po kousku v rámci možností. V plánu je například i sociální zařízení a kanalizační přípojka. To je totiž jednou z podmínek hygieniků a hasičů, aby se tam mohly zatím provozovat alespoň některé akce v nouzovém režimu.

V minulosti je zde pořádalo nezávislé kulturní sdružení ArtproProstor, bývalé vedení města to ale z bezpečnostních důvodů zarazilo. „Argumentem byla skutečnost, že poslední kolaudační zařízení nebylo vydáno na podobné záměry, ale na bazén,“ vysvětlil náměstek Chuchlík.

Nová analýza ale podle něj ukázala, že tvrzení, o která se rozhodnutí opíralo, nebyla zcela v souladu s realitou. Například ozvučení při koncertech by prý mohlo způsobit opadávání omítky. Zvuková zkouška při posledním koncertě, který tu v srpnu na záchranu lázní pořádala zpěvačka Lenka Dusilová, to ale neprokázala.

Téměř totožné secesní lázně podle návrhu stejného architekta vznikly před sto lety i v Novém Městě pod Smrkem. Tam se je ale podařilo opravit a znovu provozovat. „Je to trochu odlišná situace,“ upozornil Jakub Chuchlík. „Zatímco tam jinou možnost neměli, v Jablonci je plavecký bazén. A nešlo by jen o samotnou rekonstrukci, drahý je i provoz, který je navíc potřeba dotovat,“ připomněl.

O tom, že využití lázní k původnímu účelu není pravděpodobně reálné, svědčí i fakt, že byly roky v nabídce realitních kanceláří. Marně. Město také uvažovalo o využití budovy pro potřeby fakulty architektury liberecké univerzity. Ani to se ale nerealizovalo.

Projekt Křišťálové údolí

Teď se jablonecké lázně objevily i v hledáčku projektu Křišťálového údolí, které chystá kraj. V jeho rámci by měla vzniknout dvě hlavní turistická centra. „Zatím to padlo jako jedna z variant. Celý projekt je finančně velmi náročný, navíc nevíme, jak to dopadne s konečnou tramvaje, protože u centra by muselo vzniknout i velké parkoviště,“ objasnila krajská radní pro kulturu Květa Vinklátová.

Za nejschůdnější proto náměstek Chuchlík považuje pozvolnou cestu kulturního a společenského využití, které by ukázalo, co vlastně Jablonec v této oblasti nejvíce potřebuje, a neohrozilo by to budoucnost historického objektu ve smyslu násilné přestavby.

Právě takový zásah představoval návrh na přestavbu lázní na městskou knihovnu. To by ale znamenalo nutné vnitřní úpravy, které by zcela změnily vnitřní dispozici stavby. „Musela by se dostavět patra a to by byla z mého pohledu vražda této unikátní historické budovy,“ dodal Jakub Chuchlík. Dny evropského dědictví otevřou jablonecké lázně v sobotu 14. září.