Jednou z nejzávažnějších příčin ohrožení divokých zvířat je nezákonný obchod s nimi a jejich částmi. Podle zakladatelů projektu Ukradená divočina to však není zodpovědnost jenom Asie, Afriky či Ameriky, ale také Evropy a dokonce mnoha lidí u nás. Že tomu tak skutečně je, se lidé přesvědčí právě na této výstavě. „Při vybírání suvenýrů z dovolené nemusí turisty napadnout, že jsou vyrobené z kostí ohrožených zvířat. Že hřebeny či obroučky brýlí jsou ze želvoviny nebo slonoviny. Že na ozdobné peří v indiánské čelence je potřeba vývozní povolení,“ vysvětlil mluvčí brněnské ZOO Michal Vaňáč.

Právě zkušenost s nelegálním převážením rostlin a živočichů ze zahraničí přivedla na výstavu i návštěvníka Zbyňka Vašíčka. „Pracuji u soudu a vzpomínám si na případ, kdy si Češi chtěli z Indie a Nového Zélandu přivézt rostliny a hmyz. Chytili je však a dlouho drželi ve vyšetřovací vazbě. Dostali pak vysokou pokutu. Takže osvěta k tomuto tématu je důležitá,“ vysvětlil.

Takovým a podobným případům se věnuje jedna část výstavy. Ta se zaměřuje na ochranu ohrožených druhů živočichů a rostlin před vyhubením z důvodu nadměrného využívání pro komerční účely. V další části návštěvníci uvidí exponáty zapůjčené Moravským zemským muzeem. Prohlédnout si třeba levharta, kajmana, chameleona či podivnou rybu fugu, a to vždy od úterý do neděle od desíti do osmnácti hodin. Vstupné je padesát korun a výstava potrvá minimálně do konce července.