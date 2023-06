Kaple svaté Anny v Jaroměři na Náchodsku stojí ve stejnojmenné poklidné ulici jen několik desítek metrů od rušného průtahu městem za hotelem a poblíž supermarketu. Až do 80. let minulého století v ní stála socha svatého Zachariáše z 2. poloviny 18. století. Na přelomu října a listopadu roku 1985 však zmizela.

Když se před několika měsíci na pracovníky Národního památkového ústavu obrátil muž s žádostí o vystavení osvědčení k vývozu uměleckého díla mimo území České republiky s cílem pravděpodobného prodeje, ze znaleckého posudku zjistili, že se jedná o pohřešované dílo.

Policejní mluvčí Jan Rybanský uvedl, že pracovníci úřadu kontaktovali pražské kriminalisty, kteří si případ převzali a sochu zajistili.

„Jedná se o významnou památku lokálních kulturních dějin, evidovanou v Ústředním seznamu památek ČR. Aktuálně je její hodnota v rozmezí od sto do dvě stě tisíc korun,“ sdělil Rybanský a dodal, že socha světce z druhé poloviny 18. století ve stylizovaném šatu židovského velekněze byla koncem minulého týdne vrácena Římskokatolické farnosti v Jaroměři. Její poslední majitel podle policistů neměl s dávnou krádeží nic společného.

Dlouhých 38 let čekala jaroměřská farnost na návrat ukradené sochy svatého ZachariášeZdroj: Deník/Stanislav Ďoubal

„Kriminalisté prověřováním případu a výslechem osoby žádající o osvědčení k vývozu nezjistili, že by se poslední majitel sochy dopustil trestného činu, neboť sochu prokazatelně koupil v dobré víře od jiné osoby,“ doplnil Rybanský.

V současné době je dílo v péči jaroměřských farníků. „Zatím ji máme na faře, protože ještě chybí druhá socha svaté Anny,“ potvrdil administrátor jaroměřské farnosti Leopold Slaninka.

Návrat sochy si lidé pochvalují

Na sochu svatého Zachariáše si pamatuje šestasedmdesátiletý Gejza Cisár z Neznášova u Jaroměře, kterému byl jeden rok, když se jeho rodina přistěhovala na východ Čech ze slovenských Košic.

„Jsem rád, že je socha zase zpátky. Pamatuji ještě na doby, kdy se sem chodilo k prameni pro vodu. Tenkrát sochy hodně mizely. U nás v Neznášově zloději v sedmdesátých letech ukradli sochu Panny Marie s Ježíškem na ruce. Skáceli se tam tehdy nízké okrasné javory. Já jsem upozorňoval, že když je pokácejí, socha bude vidět a někdo ji sebere. A taky, že jo. Dokonce jsem ji předtím dvakrát opravoval,“ zavzpomínal Gejza Cisár.

Oslovení kolemjdoucí si také návrat sochy do Jaroměře pochvalovali. Zpráva je mile překvapila, byť o případu krádeže dosud neměli tušení. „Je to bezpochyby dobrá zpráva, že se po takových letech našla. Jezdím okolo na nákupy, jestli ji dají do kapličky zpátky, ráda se tady zastavím,“ zamyslela se Světlana Andrejsová z nedalekých Černožic.

Nález vzácného sekretáře



Nalezení vzácného historického díla nedávno oslavili i na zámku v Ratibořicích u České Skalice. Památkářům se podařilo objevit a získat v aukci ojedinělý empírový sekretář, který patřil vévodkyni Kateřině Vilemíně Zaháňské a dotvářel téměř ztracený interiér zámku.



Drtivá většina dalšího nábytku literární paní kněžny z Babičky Boženy Němcové zmizela brzy po její smrti. Památka v Babiččině údolí dnes disponuje nábytkem zapůjčeným z jiných objektů, původní kousky jsou mimořádně vzácné.



„V roce 1839, když vévodkyně Zaháňská zemřela, její mladší sestry si v rámci dědictví vyzvedly část vybavení a zbytek se rozprodal. Proto po ní tady máme tak málo věcí. Když následující majitel zámek kupoval, bylo tady dvanáct židlí, jeden stůl a tři knihovní skříně. To bylo všechno, co tady po vévodkyni zůstalo,“ vysvětlil správce zámku v Ratibořicích Ivan Češka, který se osobně zúčastnil dražby, ve které památkáři sekretář získali zpět.



„V minulosti se mnohokrát stalo, že se do dražby dostaly předměty, u kterých se identifikovalo, odkud jsou, ale nakonec se přišlo na to, že pocházejí z krádeží v devadesátých letech a policie je zabavila. Možná i proto se sekretář podařilo vydražit za poměrně rozumné peníze,“ poznamenal Češka.