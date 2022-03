„Velmi si vážím veškeré poskytnuté pomoci a toho, že lidem v Česku není situace na Ukrajině lhostejná. Zatím to vypadá tak, že jednotky domobrany jsou z pohledu lidského potenciálu obsazeny dostatečně. Jsme Ukrajinci a budeme se bránit do poslední kapky krve, potřebujeme ale materiální pomoc všeho druhu,“ zmínil Ivliev. Ještě než v pátek nasedl do autobusu a odjel do Kyjeva, snažili se mu přátelé zajistit neprůstřelnou vestu. „Je to ale velmi těžké, protože armyshopy jsou prázdné nejen v Česku, na Slovensku a v Polsku, ale skoro i v Německu,“ dodal Ivan.