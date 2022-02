Jedním z nich je třiačtyřicetiletý Pavel z Jablonecka. Na Ukrajině zůstaly rodiny jak jeho bývalé ženy, tak současné přítelkyně. Jak říká, s oběma rodinami má kladný vztah. „Přesvědčoval jsem je všechny, ať se přestěhují do Čech, že se to nějak udělá. Pracuji de facto v diplomatických službách, takže jsem tušil průšvih už několik měsíců,“ popsal.

Několik let na Ukrajině žil a právě tady poznal svou ženu. I svatbu oslavili na ukrajinské vesnici, první dítě se jim narodilo už v Česku, protože manželka nevěřila ukrajinskému zdravotnictví. I když už několik let žijí v Česku, na Ukrajinu se vypravovali co rok. Někdy i na několik týdnů.

Jak to vypadá, alespoň část rodiny v čele s bývalou tchyní se do Česka dostane. Alespoň v to doufá. „Bratři mojí bývalé ženy už v Česku s rodinami buď jsou nebo chtějí zůstat doma. Ale obrací se na mě i známí, zda bych jim nepomohl. Na to ale už nemám možnosti,“ doplnil. Z poslední zprávy ví, že tchyně je již v relativním bezpečí za ukrajinskou hranicí.

S některými příbuznými se Pavel nemůže spojit. „Jak se zdá, v některých částech Ukrajiny nefungují telefony, lidé mi neodpovídají ani na maily,“ poznamenal.

Teď má strach, že mnozí jeho známí na Ukrajině zůstanou. „Myslím, že se blíží hodina, kdy z Ukrajiny neproklouzne ani myš. Úplně se to zbláznilo, poslední hodiny jsou vůbec hektické. Putin? S prominutím magor. Asi jsem i čekal, že vpadne na Donbas, ale že zaútočí na Kyjev? To nemůže pochopit snad nikdo,“ míní.

S bydlením pro příslušníky obou rodin zatím nemá potíže. „Budou bydlet u rodiny, která je už tady, tchyně a sestra u bývalé manželky. Myslím, že mi jsme na tom ještě dobře, určitě jsou na tom lidé dnes hůř.“

Teď se obává, co bude dál. „Znovu skokově zdraží energie a tím pádem všechno ostatní. Teď bude důležité, aby si co nejvíce Ukrajinců našlo práci,“ pokrčil rameny Pavel.