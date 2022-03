Za podpory ředitelky školy Soni Obické a fotografky Nymburské deníku Viktorie Meyer Olga Kalická připravila speciální vyučovací hodinu nazvanou Den míru pro Ukrajinu. „Během výuky se děti seznámily se státními symboly Ukrajiny, ukrajinským jazykem, tradicemi a kulturním dědictvím ukrajinského národa i odlišnostmi ukrajinské mentality. Také virtuálně navštívily hlavní město Ukrajiny Kyjev,“ řekla spolupracovnice Nymburského deníku Viktoria Meyer.

Žáci si během vyučovací hodiny vybarvovali omalovánky ukrajinských lidových krojů, procvičovali výslovnost slov v ukrajinštině a zhlédli film o současné Ukrajině. Vedení školy plánuje tyto hodiny uskutečnit v každé třídě.

Žlutomodrý den

Ve škole funguje také humanitární sbírka. Ve školním vestibulu se nachází mapa Ukrajiny a tabule s přáními.

Vysvětlovat dětem situaci na Ukrajině i v obecné rovině, co je to válka, se snaží také pedagog Marek Velechovský. „Za sebe se snažím tyto věci dětem vysvětlovat, samozřejmě s ohledem na věk. Občas mě překvapují rodiče, kteří si nepřejí, aby se jejich děti dozvěděly o válce. Považuji to za nutnost a povinnost,“ uvedl Velechovský, který se podílel na uspořádání takzvaného Žlutomodrého dne. Jeho cílem bylo mimo jiné symbolicky připomenout sounáležitost s Ukrajinou. Školáci, kteří chtěli, přišli ve středu do školy ve žlutomodrém oblečení. O velké přestávce se ve vestibulu konalo společné focení i za pomoci dronu.

(s využitím textu Viktore Meyer, Soni Obické a Olgy Kalické)