S velkými obavami sleduje dění na Ukrajině Michajlo Mahdih. Pochází z oblasti kolem Užhorodu a v Mýtě u Hořic na Šumavě žije a pracuje jako ošetřovatel skotu už 25 let. „Sleduji vývoj situace v televizi a novinách. Rusové už jsou v Doněcku a Luhansku, a půjdou dál. Moje rodiště je sice až u slovenských hranic v místě, kde se narodil Nikola Šuhaj, ale přesto.“

Michajlo Mahdih má na Ukrajině dceru s vnoučaty a momentálně i syna, který je tam na dovolené, a strachuje se o ně. „Bojím se, aby mi tam syna, i když má trvalé bydliště tady, nesebrali do války. Mě taky ještě můžou povolat.“ A zavzpomínal na své mládí: „Na vojně jsem sloužil v jednom pluku s Putinem. Bylo to v Německu. Já tam byl dva roky jako řadový vojín. Putin patřil mezi oficíry.“ Situaci nepřetržitě sleduje. „Budeme se modlit, aby to dobře dopadlo. Uvidíme, jak se k tomu postaví Západ.“

Bojí se o rodinu

Mihail Kachurovskyi z Písku má na Ukrajině sestry, bratra i rodiče. O svou rodinu se bojí a doufá, že žádná válka nevypukne. Podle něj jde ze strany Ruska spíše o demonstraci moci. „Rusko to dělá proto, aby Ukrajinu destabilizovalo a nastolilo ekonomický chaos. Žádný investor do země nebude dávat peníze, když je ohrožená válkou. Putin chce nad Ukrajinou získat nadvládu. My ale nechceme válku, chceme mít svůj život a mít klid,“ dodal.

Jeden z Ukrajinců žijících na jihu Čech poznamenal, že měl spoustu příbuzných z otcovy strany na Donbasu, ale má známé i na západní Ukrajině v Charkově. A je pro něj velice těžké sledovat, co se na Ukrajině děje. Už dlouhé roky ovšem sám žije na jihu Čech a má i občanství.

„S obavami se dívám na zprávy, protože válka je na spadnutí a já mám na Ukrajině rodinu. Kvůli covidu jsme se skoro dva roky neviděli, jen si voláme. Jsme v kontaktu, ale zatím zůstávám tady,“ řekl asi 40letý Vasil, který tu pracuje přes deset let.

Kraj nabízí pomoc

Zdroj: DeníkPřed Krajským úřadem Jihočeského kraje v úterý vyvěsili ukrajinskou vlajku. „Včerejší kroky Ruska už nelze akceptovat a reakce celého západního světa musí být razantní a jednotná. Naše vlastní historie nás musí varovat, kam až postupné tolerování takových kroků může vést. Jihočeský kraj bude případně přípraven pomáhat lidem, kteří by museli opouštět svoje domovy,“ uvedl hejtman Martin Kuba.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je zneklidněna situací v rusko-ukrajinských vztazích. „Tak jako dříve nabídla pomoc běloruským kolegům, tak podobným způsobem je univerzita připravena pomoci našim kolegům z Ukrajiny,“ píše se v prohlášení kolegia rektora Jihočeské univerzity.