Policie však nic takového nepotvrdila. Od 9. do 12. února sice zaznamenala zvýšený počet tísňových volání na linku 158 ze strany obyvatel uvedeného domu, avšak důvod byl jiný.

Tvrzení romského předáka Miroslava Tancoše na sociální síti. Příspěvek byl z Facebooku stažen.Zdroj: Deník

„Těmto telefonátům předcházela hádka mezi dvěma nezletilými chlapci a neznámým dospělým mužem v Hrnčířské ulici v centru České Lípy ve večerních hodinách 9. února. Když je sem přiběhl podpořit jejich starší kamarád, tak jim muž, který mluvil česky, ukázal demonstrativně nůž a utekl před nimi, aniž by někomu ublížil. Mladíci pak kontaktovali linku 158,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková s tím, že na místo okamžitě vyjely dvě motorizované hlídky včetně psovoda se služebním psem, ale ani přes jeho nasazení muže neobjevili. „Jeden z mladíků k jeho popisu doslova uvedl, že by se mohlo jednat i o nějakého Ukrajince,“ přiblížila.

„Vzhledem k tomu, že se mezi obyvateli dotčeného domu šíří negativní emoce, věnujeme situaci v lokalitě Dubice zvýšenou pozornost posílením hlídkové služby a scházíme se také na konzultacích s asistenty prevence kriminality městské policie, kteří mají dobrou osobní znalost obyvatel domu a jejich problémů,“ dodala Baláková. „Na všechna tísňová volání jsme reagovali okamžitým výjezdem do lokality a žádné protiprávní jednání jsme na místě nikdy nezjistili,“ zdůraznila.

„Někdo se ožral a je z toho poprask“

Rozlehlý bytový komplex města v Dubické ulici poblíž železniční stanice obývají především sociálně slabší rodiny, početné zastoupení zde mají Romové. „Já se nebojím, nemám čeho. Zavřu se v bytě a nejdu ven,“ říká s potutelným úsměvem jeden z postávajících mužů na rozlehlém dvoře „parlamentu“. A dodává, že rozruch je kvůli nevychované mládeži: „To napětí dělaj děcka. Jestli jsou to pravdivé řeči, se furt neví.“

Zdroj: DeníkV areálu žádné romské hlídky či domobrana nejsou vidět. Dva muži oblečení do černého a postávající před jiným domem na dotaz Deníku, zda mají hlídku, pobaveně odpovídají, že nikoliv. „To je omyl, my bydlíme jinde ve městě, chodíme sem za příbuznými,“ vysvětlují a vylučují, že by se tu v posledních dnech něco dramatického dělo. „Ať si pan Tancoš řeší doma své věci, tady je to normálka. Je hloupý, že se nějakej cizinec ožral a je z toho takovej poprask, “ říká. Na rozloučenou nabízí k odkoupení havarovaného vozu Audi.

Starší žena, rozložená v okně, má jasno. Prostor dvora sleduje skoro nepřetržitě, ale nic neobvyklého prý nezaznamenala. Dotaz na střet Ukrajinců a Romů vyloučila. „To jsou akorát pomluvy. Tady pořád běhá lidu a nic se neděje. Horší je, že tu místní haranti nedají pokoj, nůž má každej druhej a jen se podívejte tady na ten mrdník,“ ukazuje žena na nepořádek přímo u vchodu na domu. „Já koukám furt z okna, v půl druhé, v půl páté ráno, a nic se neděje. I přes den vidím, že tady nikdo s nožem nechodí, nestojí,“ upozorňuje šedovlasá paní ve zvýšeném přízemí jednoho z bloků. Tucty zvědavých očí za okny bytů přihlížejí.

Do rozpravy mezi ní, jejím sousedem na dvoře a reportérem Deníku se z okna posledního patra zapojuje mladá Romka. „Na Facebooku psali, že nás Ukrajinci napadají,“ volá hlasitě s tím, že ona ale osobně žádný útok ani incident neviděla. „Ale na Facebooku jeden Čech psal, že útočník napadl nějakého člověka z Lípy,“ nevzdává se účasti v pouliční debatě žena z bytu pod střechou.

Dění komentuje také ředitel městské policie v České Lípě Vladimír Jeník. Podle něj sice nelze vyloučit nějaký spor mezi romskými a ukrajinskými „kšeftaři“, ale kvůli sociálním sítím z toho vznikl nesmyslný humbuk: „Obyčejní Romové se v Dubické docela báli. Hlídkovou činnost tam vykonáváme běžně, ale teď jsme ji společně se státní policií ještě posílili. Myslím, že jsme potencionálnímu konfliktu mezi Ukrajinci a Romy zabránili. Jak se Romové báli napadení, tak začali držet při sobě a chtěli vytvářet hlídky, což se nakonec nepotvrdilo. Teď jsem na místě byl i osobně, je tam absolutní klid a dokonce tam Romové trochu uklidili,“ říká Jeník. „Bohužel nevíte dne, hodiny ani minuty, kdy do sebe vletí,“ dodává s odkazem na horkokrevnost tamních obyvatel.